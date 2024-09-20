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Eric Garcia receives a direct red card after taking down Minamino— ESPN FC (@ESPNFC) September 19, 2024
It came after a miscommunication between Garcia and Ter Stegen. pic.twitter.com/A9vI07Qtd6