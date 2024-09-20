日経225先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比610円高の3万7500円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40344.31円 ボリンジャーバンド3σ
39363.81円 ボリンジャーバンド2σ
38383.30円 ボリンジャーバンド1σ
38271.20円 75日移動平均
37591.70円 200日移動平均
37500.00円 20日夜間取引終値
37402.80円 25日移動平均
37155.33円 19日日経平均株価現物終値
37130.00円 一目均衡表・基準線
36574.00円 5日移動平均
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36422.30円 ボリンジャーバンド-1σ
36410.00円 一目均衡表・転換線
35441.79円 ボリンジャーバンド2σ
35295.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
34461.29円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40344.31円 ボリンジャーバンド3σ
39363.81円 ボリンジャーバンド2σ
38383.30円 ボリンジャーバンド1σ
38271.20円 75日移動平均
37591.70円 200日移動平均
37500.00円 20日夜間取引終値
37402.80円 25日移動平均
37155.33円 19日日経平均株価現物終値
37130.00円 一目均衡表・基準線
36574.00円 5日移動平均
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36422.30円 ボリンジャーバンド-1σ
36410.00円 一目均衡表・転換線
35441.79円 ボリンジャーバンド2σ
35295.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
34461.29円 ボリンジャーバンド3σ
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