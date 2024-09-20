　20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比610円高の3万7500円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40344.31円　　ボリンジャーバンド3σ
39363.81円　　ボリンジャーバンド2σ
38383.30円　　ボリンジャーバンド1σ
38271.20円　　75日移動平均
37591.70円　　200日移動平均
37500.00円　　20日夜間取引終値
37402.80円　　25日移動平均
37155.33円　　19日日経平均株価現物終値
37130.00円　　一目均衡表・基準線
36574.00円　　5日移動平均
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36422.30円　　ボリンジャーバンド-1σ
36410.00円　　一目均衡表・転換線
35441.79円　　ボリンジャーバンド2σ
35295.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
34461.29円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース