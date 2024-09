電池無しでLEDが光る特許技術搭載！電子技販「FLASH iPhone 16 Proケース、16 Pro Maxケース」

電子技販は、プリント基板の設計製造技術や設備、デザイン力を使用した基板アート雑貨「FLASHシリーズ」より、「FLASH iPhone 16 Proケース、16 Pro Maxケース」をmoeco直販ショップや取扱店で2024年9月19日(木)から順次販売します。

電子技販「FLASH iPhone 16 Proケース、16 Pro Maxケース」

iPhone 16シリーズ用ケース第1弾として、東京の路線図を基板の配線パターンで描写した「東京回路線図」の他、「関西回路線図」「北斎画 神奈川沖浪裏」を同時リリースします。

「FLASHシリーズ」では、基板の緻密なデザインだけでなく、電波でLEDが光る回路を搭載していることが大きな特長となっています。

※電波でLEDが光る回路は2020年に特許登録済み(特許番号6667777)。

<「FLASH iPhoneケース」はなぜ光る?>

iPhone自身が発する電波を電力に変換し、昇圧することでLEDが光ります。

通常時は光らず、iPhoneが強い電波を発した時にランダムに光ります。

光る仕組みは、基板の裏面にあるアンテナ回路が、iPhoneが発する強い電波をキャッチし、基板の表に回ります。

表面には増幅回路が組まれており、徐々に電圧と電流を高めてLEDを光らせています。

LEDは1箇所のみです。

電波でLEDが光る回路は2020年に特許を取得しました(特許番号6667777)。

【製品特長】

基板のプロフェッショナルが本気で作ったプロダクトです。

プリント基板用CADでデザインし、本物の基板に電子部品を実装(はんだ付け)しています。

自社内でCAD設計し、本業で使用している本社工場の表面実装ラインで部品実装しています。

基板をデザインする基板CADはデザインソフトではないため、マウスで一つ一つ線を引いていきます。

電子部品を実装後、実装部品を保護するためにクリーンルーム(クラス1000)にて人の手により表面張力で樹脂がいっぱいになるまで1つ1つコーティングし真空加熱します。

そして、手作業で部品に付いた気泡や樹脂表面の埃を取り除きます。

日本で設計、製造しており、全ての商品はRoHS対応品(鉛不使用商品)です。

ギフトボックス梱包でプレゼントとしても使えます。

基板は金メッキ処理をしています。

ケースにストラップホールが付いています。

【ご注意】

東京回路線図・関西回路線図・神奈川沖浪裏デザインは、MagSafeやワイヤレス給電が使えます。

iPhone16シリーズでは、16 Proと16 Pro Max用の2種類をリリースします。

■FLASH 東京回路線図 iPhoneケース

FLASH東京回路線図iPhoneケースは、電池無しで東京駅に実装した赤色LEDが光ります。

東京駅に2mmの赤色LED、主要駅7駅に2mmの抵抗器、乗降客の多い駅に1.6mmの抵抗器、その他乗換駅に1mmの電子部品を実装しています。

電子部品は16 Pro Maxケースで合計251駅に実装しています(16 Proケースは245駅)。

西エリアは「大船駅」、東エリアは「成田空港」まで網羅。

東京湾には大型船が浮かんでいます。

鉄道駅の名称は白シルク3文字で表現しています(例:TKY 東京)。

【製品仕様】

FLASH 東京回路線図 iPhone 16 Proケース

価格 :15,400円(税込)

カラー :緑、黒、白

サイズ :150mm×75mm×13.5mm(カメラレンズ部)

重さ :44g

使用電子部品 :LED(1点)、抵抗(219点)、ダイオード(12点)、

コンデンサ(13点)

Magsafe&ワイヤレス給電:使用可能

FLASH 東京回路線図 iPhone 16 Pro Maxケース

価格 :15,400円(税込)

カラー :緑、黒、白

サイズ :165mm×82mm×13.5mm(カメラレンズ部)

重さ :52g

使用電子部品 :LED(1点)、抵抗(225点)、ダイオード(12点)、

コンデンサ(13点)

Magsafe&ワイヤレス給電:使用可能

■FLASH 関西回路線図 iPhoneケース

FLASH関西回路線図iPhoneケースは、電池無しで大阪駅に実装した赤色LEDが光ります。

大阪駅に2mmの赤色LED、主要駅に2mmの抵抗器、乗降客の多い駅に1.6mmの抵抗器、PCB ART moecoの工場がある江坂駅に1.6mmのコンデンサ、その他乗換駅に1mmの電子部品を実装しています。

電子部品は16 Pro Maxケースで合計219駅に実装しています(16 Proケースは211駅)。

西は明石駅、南は和歌山駅まで、東エリアは京都駅、三重県の亀山駅まで網羅。

大阪湾には大型船が浮かんでいます。

鉄道駅の名称は白シルク3文字で表現しています(例:OSK 大阪)。

【製品仕様】

FLASH 関西回路線図 iPhone 16 Proケース

価格 :15,400円(税込)

カラー :緑、黒、白

サイズ :150mm×75mm×13.5mm(カメラレンズ部)

重さ :44g

使用電子部品 :LED(1点)、抵抗(185点)、ダイオード(12点)、

コンデンサ(13点)

Magsafe&ワイヤレス給電:使用可能

FLASH 関西回路線図 iPhone 16 Pro Maxケース

価格 :15,400円(税込)

カラー :緑、黒、白

サイズ :165mm×82mm×13.5mm(カメラレンズ部)

重さ :52g

使用電子部品 :LED(1点)、抵抗(193点)、ダイオード(12点)、

コンデンサ(13点)

Magsafe&ワイヤレス給電:使用可能

■FLASH 神奈川沖浪裏 基板アート iPhoneケース

FLASH神奈川沖浪裏 基板アート iPhoneケースは、電池無しでHOKUSAIの「O」の内側に実装した赤色LEDが1個光ります。

色は、金(金メッキ)、黒(基板用インク)、白(基板用インク)の3色のみを使用しています。

雲や浪の濃淡は配線パターン(金メッキ)やインクの線幅の太さで表現しています。

表面のデザインを保ちながら、基板の表面と裏面で「電池無しでLEDが光る回路」を配線しています。

【製品仕様】

FLASH 神奈川沖浪裏 基板アート iPhone 16 Proケース

価格 :15,400円(税込)

カラー :黒

サイズ :150mm×75mm×13.5mm(カメラレンズ部)

重さ :44g

使用電子部品 :LED(1点)、抵抗(1点)、ダイオード(12点)、

コンデンサ(12点)

Magsafe&ワイヤレス給電:使用可能

FLASH 神奈川沖浪裏 基板アート iPhone 16 Pro Maxケース

価格 :15,400円(税込)

カラー :黒

サイズ :165mm×82mm×13.5mm(カメラレンズ部)

重さ :52g

使用電子部品 :LED(1点)、抵抗(1点)、ダイオード(12点)、

コンデンサ(12点)

Magsafe&ワイヤレス給電:使用可能

