アートとテクノロジーの融合！TCL JAPAN ELECTRONICS「A300W NXTFRAME TV」

TCL JAPAN ELECTRONICS「A300W NXTFRAME TV」

TCL JAPAN ELECTRONICSは、アートとテクノロジーを融合させた革新的な新コンセプトテレビ「A300W NXTFRAME TV」を発表し、2024年9月19日からGREEN FUNDINGにて先行支援を受付開始しました。

このテレビを通じて、アートを日常の空間に自然に取り入れることができるデザインと機能性を実感できます。

フラットでスリムなデザインと、選べるマグネットフレームにより、空間にマッチするスタイリッシュな演出が可能です。

さらに、アンチグレア機能を備えたキャンパススクリーンや多様なアート機能を搭載しており、絵画の質感をリアルに再現し 、インテリアの一部として空間を彩ることができます。

特に、選択したキーワードに合わせてAIがアートを創り出すAIアート機能が搭載されており、ユーザーの好みに応じたオリジナルのアート作品が楽しめます。

また、アートギャラリー機能を利用することで、テレビがスリープモードでも名画やデジタルアートを映し出し、自宅をまるで美術館のように演出します。

ユーザーは、お気に入りの作品をいつでも鑑賞することができ、テレビを通じてアートと共に暮らすライフスタイルを楽しめます。

【製品の特長】

●フラットでスリムなフレームデザイン:インテリアに溶け込む洗練された外観。

●マグネット式フレーム:ライトウッド、ミントグリーン、ダークウッドの3色があり、自由に交換可能。

●設置方法の多様性:壁掛け、キャビネットスタンド、可動式フロアスタンドに対応。

●アンチグレア機能搭載キャンバススクリーン:光の反射を抑え、どの角度からも美しい映像を楽しめる。

●多彩なアート機能:AIアート、アートギャラリー、ダイナミックスクリーンセーバー、デジタル写真フレームなど。

●高画質性能:量子ドットPro、144Hzリフレッシュレート、視力保護機能付き。

【クラウドファンディング プロジェクト概要】

・対象モデル : A300W(55インチ)

・販売ページ : https://greenfunding.jp/tcljapan/projects/8501

・販売期間 : 9月19日(木)〜10月31日(木)

・超早割価格 : 税込み79,800円

・付属品 : ライトウッド色のマグネット式フレーム

・特典セット : バックカバー+キャビネットスタンド

・別売りセット: 可動式フロアスタンド+バックカバー+

取り外し可能なサイドトレイ 税込み29,800円

・別売りマグネット式フレーム: ダークウッド、ミントグリーン

各色税込み6,900円

【展示概要】

●「SHIBUYA TSUTAYA」

・展示期間:2024年9月13日(金)〜2024年10月15日(火)予定

・場所 :SHIBUYA TSUTAYA 4階

●「二子玉川 蔦屋家電」

・展示期間:2024年9月19日(木)〜2024年10月15日(火)予定

・場所 :二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電+」

※価格は一例です。

詳細は販売ページで確認してください。

※数量には限りがあります。

