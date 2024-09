·ò¤ä¤«¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¹¬¤»¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡ªÇ¥¿±Á°¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥é¥Ü¡Ö ½÷À­¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤È¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢»ö¶È¡×

妊娠前デトックスラボは、健やかな赤ちゃんと幸せな家族でいっぱいの社会の実現を目指し、未来をより良くするために本格的に事業展開します。

妊娠前デトックスラボ「 女性ヘルスケアとプレコンセプションケア事業」

原因不明の不調や赤ちゃんへの影響もわかっている「有害重金属」測定を行う専用機器を完備

有害重金属をデトックスする専用のクリーナーと自然治癒力を高める機械をお腹に当てながらデトックスを促進

女性のさまざまな要望にこたえるため身体のデトックスだけではなく心のデトックスも充実したカウンセリングでサポート

■日本を健やかな子どもたちでいっぱいの社会にしたい

妊娠前デトックスラボは、お母さんになる方の身体をより良い状態にし、赤ちゃんが健やかに育つための準備をする専門施設です。

そもそも「妊娠前デトックス」とは、これからお母さんになる女性の身体から不要なものを取り除き、心身ともに一番良い状態にすることを目指すものです。

私たちのプログラムでは身体に悪影響を及ぼすとされる“有害重金属”をデトックスしていきます。

“有害重金属”とは、水銀やヒ素など、かつて公害の原因として知られるようになった物質で、これらが身体に与える影響は細胞のDNA損傷や免疫機能や代謝機能の低下、子宮内膜症の原因、冷え性、慢性的な疲労、不眠、イライラなど原因不明の不調の元となることが多いと言われています。

また、“有害重金属”は赤ちゃんに悪影響を与える可能性も指摘されているため、妊娠前にデトックスを行い、不調のない健康な身体を作ることは非常に大切なことなのです。

この妊娠前デトックスは、これから赤ちゃんを授かりたい女性はもちろん、健康な身体を維持したい方、これからプレコンセプションケア(=将来赤ちゃんを望む女性やカップルが、健康を維持しながら妊娠に備えるためのケアのこと)を始めようと思っている方に有効です。

■妊娠前デトックスラボの6ヶ月間プログラム

女性の原子卵胞は排卵までおおよそ6ヶ月かかると言われています。

言い換えれば、妊娠が成立する6ヶ月前から赤ちゃんを育て始めていると言えます。

だからこそ、私たちのプログラムは6ヶ月で構成されています。

最初の3ヶ月間は身体の不調改善サポートすることに重点を置き、後半の3ヶ月間で改善された良好な状態を維持・向上させるためのサポートを提供。

各月ごとにカウンセリングの内容、提供する情報やお取り組み内容も変化していきます。

その時のお客様の状態にとって最適なプログラムを案内します。

■心身ともにより良い状態を維持する プレコンセプションケアプログラムでできること

(1)効果的な有害重金属のデトックス

お母さんの身体に蓄積した“有害重金属”は健やかな赤ちゃんの発育に影響を及ぼすことが分かっています。

この有害重金属を少しでも妊娠前にデトックスしておくことで、赤ちゃんを授かる前に理想的な身体の状態に近づけていきます。

(2)不調のない、心身ともに一番いい状態

女性が新しい命を宿すための身体つくりは「土作り」に似ています。

土づくりは不要なものを取り除き、やわらかい状態にしてから必要な栄養で満たしていくという工程があるように新しい命が身体の中にしっかり根付くよう、不調の原因となる老廃物などを取り除いて身体の調子を整え、必要な栄養を取り入れることで心身共に最も良い状態を創っていきます。

(3)「根源力」を発揮させる

女性が生まれながらにして兼ね備える「命を宿し、育て、生み出す力」を私たちは“根源力”と呼んでいます。

この力を最大に活用することが幸せな未来につながると信じています。

私たちは一人一人の“根源力”の発揮をサポートし、一人でも多くの方を幸せにしていきます。

■プログラム紹介(一部)

プログラム(1) 効果的な有害重金属のデトックス

有害重金属をデトックスするフットバスタイプのクリーナーと、体内の有害重金属を外に排出するキレーション効果のある天然のミネラルサプリメントで有害重金属にアプローチします。

3ヶ月でしっかりとデトックスできた実証もある方法です。

プログラム(2) 妊娠前トリートメント

体の歪みや不調を取り除く整体と、リラックスとデトックスをサポートするオイルトリートメントの2種を掛け合わせたオリジナルのボディケアです。

身体全体を整える整体技術

デトックスとリラックスを促すオイルトリートメント

プログラム(3) 体質チェック

世の中に「身体に良いもの」はたくさんありますが、何が自身にとって一番必要で優先順位が高いかは一人一人異なります。

「徹底的な現状把握」を大切にすることで一番必要なケアは何かをお伝えしています。

体質チェックの一例

・食事タイプ

・体質セルフチェック

・有害ミネラルチェック

・ミネラルバランスチェック

・サプリメントの相性チェック

