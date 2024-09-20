¥Ö¥ì¥À¥¦¤Î¡ÈÇ¯¾¦30²¯±ß¡É¿Íµ¤Áª¼ê¡¢¥ÉÇ÷ÎÏ¹âµé¼Ö¤º¤é¤ê¼Ì¿¿¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
Ç¯¾¦Ìó30²¯±ß¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¼Â¶È²È¤Ç¡¢³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBreakingDown¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë³ÊÆ®²È¤Ç¤â¤¢¤ëÇë¸¶Íµ²ð¡Ê41¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹âµé³°¹ñ¼Ö¤Ê¤É¤¬¤º¤é¤êÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Çë¸¶¤Ï¡Ö¼ã¤¤»þ¤Ï¾è¤ê¤¿¤¤¼Ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¡ºÇ¶á¤ÏÄà¤ê¤¿¤¤µû¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡×¤Èµ½Ò¡£¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¤È¤á¤é¤ì¤¿¹âµé¼Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5Âæ¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ÉÇ÷ÎÏ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£Çë¸¶¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇSNS¤Ç¡¢Äà¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¡¢¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ê¤É¤Î¹âµé¼Ö¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Çë¸¶¤Ï·²ÇÏ¸©¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤ò·Ð±Ä¤·¡¢·úÀß´ØÏ¢¶È¤äÉÔÆ°»º¶È¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ö¶È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÇ¯¾¦30²¯±ß¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHE OUTSIDER¡×¤Ç³èÌö¤·¡¢³ÊÆ®µ»¤Î¼ÂÎÏ¤È¥¤¥±¥á¥ó¤Ö¤ê¤Ê¤É¤Ç¶áÇ¯¤ÏBreakingDown¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ÒÄ¹¡Á¡ª°ìÂæ¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£³°¸«¤âÃæ¿È¤â¡×¡Ö¤É¤Î¼Ö¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£