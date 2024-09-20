ÀÐÇËÌÐ»á¤¬¸ì¤Ã¤¿Î¢¶âµÄ°÷¡¢µìÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¡¢¤½¤·¤ÆÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½Áª
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿ÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¤¬£±£¹Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ£¶»æ¤Î¹çÆ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯ÂåÉ½Áª¤ò¹Ô¤¦Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤À¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö¼ç¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹ñÌ±¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ø¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´ºº¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡µìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤¬£±£·Æü¤Ë£²£°£±£³Ç¯¤Î»²±¡ÁªÁ°¤Ë°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÈµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î²ñÄ¹¤é¤¬¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ÎÁíºÛ±þÀÜ¼¼¤ÇÌÌÃÌ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¡¢ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö°ìÉô¤ÎÀªÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁíºÛÁª¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¿¿Áê²òÌÀ¤Î¡ËÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ëÀÕÌ³¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Öº£¤Î»þÅÀ¤ÇÃÇÄêÅª¤Ê¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤ëºàÎÁ¤ò»ä¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡ºÇÂçÌîÅÞ¡¦Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡£Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀô·òÂÀÂåÉ½¡¢»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§¸µ¼óÁê¡¢µÈÅÄÀ²Èþ½°±¡µÄ°÷¤Î£´¿Í¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤¬¤Þ¤ºµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¤Ç¯¡Ê£¶£·ºÐ¡Ë¤ÎÌîÅÄ»á¡£¡Ö°ì½ï¤ËËÉ±Ò¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ì±Õ·¿¤¬£Â·¿¤ÇÆüËÜ¼ò¤ò¤ä¤¿¤é¤È°û¤ß¡¢±éÀâ¤¬¹¥¤¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¥ß¥¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£°ÂÇÜ¡Ê¿¸»°¡Ë¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé±éÀâ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¿Í¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÂº·É¤Ç¤¤ëÍ§¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÞÌî»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿û¡ÊÄ¾¿Í¡ËÀ¯¸¢¤Î´±Ë¼Ä¹´±¤Î»þ¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é¤ÎÉü¶½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÄó¸À¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤ëÆü»ÞÌî´±Ë¼Ä¹´±¤¬¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ë¼«¤éÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¶µ¤¨¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤òÅ¹¤ÆÎ©ÇÉ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Èº£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡µÈÅÄ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ûË¡¿³ºº²ñ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢È¯¸À¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤µ¤Ë¤Ï°ìÌÜ¤âÆóÌÜ¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¿ùÊÂ¶è¤È¤¤¤¦ÀÐ¸¶¡Ê¿¹¸¡Ë¤µ¤ó¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿Áªµó¶è¡Ê½°±¡Åìµþ£¸¶è¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¯¼£Åª¤Ë²Ú¡¹¤·¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â¤Ê¤¤Ãæ¤«¤éµÄÀÊ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë»ä¤ÏÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÎ©·û¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ì¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢È¯¸À¤ÎÃæ¿È¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Àô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼ã¤¯¤Æ¸µµ¤¤ÊÊý¤À¤·¡¢º£ÅÙ¤ÎÂåÉ½Áª¤ËÅöÁª¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Êý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£