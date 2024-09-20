Âç¤ÎÎ¤¤¬¤Ä¤¤¤Ë½é¹õÀ±¡¡Ä¾¶á£³¾ì½ê¹ç·×£³£³¾¡¤Ø¤¢¤È£±¾¡¤Ç¾®µÙ»ß¤âÁ°¸þ¤¡Öµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¦£±£²ÆüÌÜ¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Ê¿Ëë¼ãÎ´·Ê¤¬Á´¾¡¤À¤Ã¤¿´ØÏÆÂç¤ÎÎ¤¤ò»ß¤á¤¿¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤Æ´ó¤êÀÚ¤ê£¹¾¡ÌÜ¡£±¦É¨¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉü³è¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁêËÐ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë£²º¹¤È¤·¡¢Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤â»Ä¤·¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï½é¹õÀ±¤âÃ±ÆÈÀèÆ¬¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£´ØÏÆÌ¸Åç¤ÏÂç´Ø¶×ºù¤òÇË¤Ã¤Æ£±£°¾¡ÌÜ¡£Ê¿Ëë¹â°Â¤â¾®·ëÊ¿¸Í³¤¤òÆÍ¤½Ð¤·¤Æ£²ÇÔ¤ò¼é¤ê¡¢Ì¸Åç¤È¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¤È£±º¹¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¡£Âç´ØË¾ºÎ¶¤Ï´ØÏÆ°¤±ê¤Ë¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¡¢£¶ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÌµÇÔ¤Ç£²ÅÙÌÜ¤Î»òÇÕ¤ØÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç¤ÎÎ¤¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£Âç´Ø¤È¤ê¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë»°Ìò¤Ç¤ÎÄ¾¶á£³¾ì½ê¹ç·×£³£³¾¡¤Ø¡¢¤¢¤È£±¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¾®µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç£²ÅÙ¤â¤â¤íº¹¤·¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢º£¾ì½ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÆ¤Î´Å¤µ¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¡£¡Ö¹¶¤á¤Î´Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¡¢¼«¿È¤ÎÇÔ°ø¤ò¡ÖºòÆü¤«¤éÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÆü¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢Êª¸À¤¤¤¬ÉÕ¤¤Ê¤¬¤é¤âÀ©¤·¤¿£±£±ÆüÌÜ¤Î¶×¾¡ÊöÀï¤Ë¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÅÚ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤Éé¤¤¤â¼è¤ì¤¿¡£½éÆü¤«¤é¾¡¤Á¤ÃÊü¤·¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼èÁÈ¸å¤Î¼èºà¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¸ý¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÇÔ¤ì¤¿°ìÈÖ¤Ë¡Öµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡£