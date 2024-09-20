アタランタvsアーセナル スタメン発表
[9.19 欧州CLリーグフェーズ第1節](アトレティ・アズーリ・ディターリア)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 23 セアド・コラシナツ
MF 11 アデモラ・ルックマン
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ
MF 22 マッテオ・ルッジェーリ
MF 77 ダビデ・ザッパコスタ
FW 32 マテオ・レテギ
控え
GK 28 ルイ・パトリシオ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 3 オディロン・コスヌ
DF 16 ラウル・ベッラノーバ
DF 49 T. Del Lungo
MF 7 フアン・クアドラード
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 10 ニコロ・ザニオーロ
MF 24 ラザール・サマルジッチ
MF 27 M. Palestra
MF 44 マルコ・ブレシャニーニ
FW 48 V. Vlahović
監督
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 29 カイ・ハバーツ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
控え
GK 32 ネト
GK 92 J. Porter
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 44 J. Gower
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
MF 56 サラー ウラド ムハンド
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 N. Butler-Oyedeji
監督
ミケル・アルテタ
※28:00開始
<出場メンバー>
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 23 セアド・コラシナツ
MF 11 アデモラ・ルックマン
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ
MF 22 マッテオ・ルッジェーリ
FW 32 マテオ・レテギ
控え
GK 28 ルイ・パトリシオ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 3 オディロン・コスヌ
DF 16 ラウル・ベッラノーバ
DF 49 T. Del Lungo
MF 7 フアン・クアドラード
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 10 ニコロ・ザニオーロ
MF 24 ラザール・サマルジッチ
MF 27 M. Palestra
MF 44 マルコ・ブレシャニーニ
FW 48 V. Vlahović
監督
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 29 カイ・ハバーツ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
控え
GK 32 ネト
GK 92 J. Porter
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 44 J. Gower
MF 49 M. Lewis-Skelly
MF 53 イーサン・ヌワネリ
MF 56 サラー ウラド ムハンド
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 N. Butler-Oyedeji
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります