[9.19 欧州CLリーグフェーズ第1節](アトレティ・アズーリ・ディターリア)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アタランタ]

先発

GK 29 マルコ・カルネセッキ

DF 4 イサク・ヒエン

DF 19 ベラト・ジムシティ

DF 23 セアド・コラシナツ

MF 11 アデモラ・ルックマン

MF 13 エデルソン

MF 15 マルテン・デ・ローン

MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ

MF 22 マッテオ・ルッジェーリ

MF 77 ダビデ・ザッパコスタ

FW 32 マテオ・レテギ

控え

GK 28 ルイ・パトリシオ

GK 31 フランチェスコ・ロッシ

DF 3 オディロン・コスヌ

DF 16 ラウル・ベッラノーバ

DF 49 T. Del Lungo

MF 7 フアン・クアドラード

MF 8 マリオ・パシャリッチ

MF 10 ニコロ・ザニオーロ

MF 24 ラザール・サマルジッチ

MF 27 M. Palestra

MF 44 マルコ・ブレシャニーニ

FW 48 V. Vlahović

監督

ジャン・ピエロ・ガスペリーニ

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

MF 5 トーマス・パーティ

MF 29 カイ・ハバーツ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

控え

GK 32 ネト

GK 92 J. Porter

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 44 J. Gower

MF 49 M. Lewis-Skelly

MF 53 イーサン・ヌワネリ

MF 56 サラー ウラド ムハンド

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 30 ラヒーム・スターリング

FW 37 N. Butler-Oyedeji

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります