モナコvsバルセロナ スタメン発表
[9.19 欧州CLリーグフェーズ第1節](スタッド ルイII)
※28:00開始
<出場メンバー>
[モナコ]
先発
GK 16 フィリップ・ケーン
DF 2 バンデルソン
DF 5 ティロ・ケーラー
DF 17 ウィルフリード・シンゴ
DF 22 モハメド・サリス
MF 6 デニス・ザカリア
MF 7 エリース・ベン・セギル
MF 11 マグネス・アクリウシェ
MF 15 ラミン・カマラ
MF 18 南野拓実
FW 36 ブレール・エンボロ
控え
GK 50 ヤン・リエナール
DF 4 ジョルダン・テゼ
DF 12 カイオ・エンヒキ
DF 13 クリスチャン・マウィッサ
DF 20 カッソム・ワタラ
MF 8 エリオット マタゾ
MF 10 アレクサンドル・ゴロビン
MF 27 クレパン ディアッタ
MF 88 スングトゥ・マガサ
FW 9 フォラリン・バログン
FW 21 ジョージ・イレニケナ
監督
アディ・ヒュッター
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 24 エリック・ガルシア
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 26 Ander Astralaga
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 Sergi Domínguez
DF 39 Andrés Cuenca
MF 14 パブロ・トーレ
MF 41 Guille Fernández
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
FW 42 Toni Fernández
監督
ハンジ・フリック
※28:00開始
<出場メンバー>
[モナコ]
先発
GK 16 フィリップ・ケーン
DF 2 バンデルソン
DF 5 ティロ・ケーラー
DF 17 ウィルフリード・シンゴ
DF 22 モハメド・サリス
MF 6 デニス・ザカリア
MF 7 エリース・ベン・セギル
MF 11 マグネス・アクリウシェ
MF 15 ラミン・カマラ
MF 18 南野拓実
FW 36 ブレール・エンボロ
GK 50 ヤン・リエナール
DF 4 ジョルダン・テゼ
DF 12 カイオ・エンヒキ
DF 13 クリスチャン・マウィッサ
DF 20 カッソム・ワタラ
MF 8 エリオット マタゾ
MF 10 アレクサンドル・ゴロビン
MF 27 クレパン ディアッタ
MF 88 スングトゥ・マガサ
FW 9 フォラリン・バログン
FW 21 ジョージ・イレニケナ
監督
アディ・ヒュッター
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 24 エリック・ガルシア
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 26 Ander Astralaga
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 Sergi Domínguez
DF 39 Andrés Cuenca
MF 14 パブロ・トーレ
MF 41 Guille Fernández
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
FW 42 Toni Fernández
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります