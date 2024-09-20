【大雨警報】秋田県・大仙市、仙北市に発表
気象台は、午前4時14分に、大雨警報（土砂災害）を大仙市、仙北市に発表しました。また洪水警報を秋田市、由利本荘市、大仙市に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を横手市に発表しました。
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秋田県では、20日夕方まで土砂災害や河川の増水に、20日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報
・土砂災害
20日夕方にかけて警戒
・浸水
20日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 20日明け方
20日夕方にかけて警戒
■横手市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
20日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 20日明け方
■由利本荘市
□大雨警報
・土砂災害
20日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 20日明け方
□洪水警報【発表】
20日夕方にかけて警戒
■大仙市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
20日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 20日明け方
□洪水警報【発表】
20日夕方にかけて警戒
■仙北市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
20日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 20日明け方