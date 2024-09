NINE JAPANは、同社代表のホスタクこと大園巧と、プロデューサーあおりな先生こと青木梨奈がお届けする公開生放送ラジオ番組・渋谷クロスFM「NINEが届ける無限の可能性」に、2024年9月1日のBreakingDown13で、見事13秒の秒殺KOで圧倒的勝利を収めた啓之輔選手の出演が決定。

「NINEが届ける無限の可能性」啓之輔選手出演

NINE JAPANは、同社代表のホスタクこと大園巧と、プロデューサーあおりな先生こと青木梨奈がお届けする公開生放送ラジオ番組・渋谷クロスFM「NINEが届ける無限の可能性」に、2024年9月1日のBreakingDown13で、見事13秒の秒殺KOで圧倒的勝利を収めた啓之輔選手の出演が決定。

更に、元アウトサイダーの萩原裕介さんも迎え、2024年9月20日(金)13:00〜13:50に放送します。

武尊選手の身体のメンテナンスや、神取忍さん率いる「LLPW-X」の井上貴子選手のデビュー35周年イベント、亀田興毅さんがファウンダーを務める「3150×LUSHMOMU」や朝倉未来さんのスポンサーになるなど、格闘技に関わりが多い同社ですが、今回はペーパービューの売上が社会現象にもなっている「BreakingDown」で大人気のお2人をゲストに迎えます。

「キングオブアウトサイダー」の異名を持つ啓之輔選手は、とにかく強い!その秘密に迫ります!

また啓之輔選手は、キックボクシング、総合格闘技、柔術、フィットネスを目的としたジムで、格闘技を通じてなりたい自分になるためのアドバイスを行う「KINGCRAFT」の代表でもあります。

萩原裕介さんは、元アウトサイダーで啓之輔さん同様ブレイキングダウンでも大人気のファイターであり、萩原工業株式会社の代表として特別なリゾートを味わえるグランピング施設「AKATSUKI Village」を経営するなど、スーパー実業家としても有名。

格闘技だけではなく、実業家としても活躍するお2人に質問も募集しています。

渋谷クロスFMは、渋谷シダックス1階のガラス張りスタジオより公開生放送。

NINEラジオから、お2人のサインもプレゼントしています。

◆公開生放送ラジオ番組「NINEの無限の可能性」

日時:2024年9月20日(金)13:00〜13:50

場所:渋谷クロスFM

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-12-10

シダックスカルチャービレッジ1階

※当日観に来られない方は、こちらより生放送を視聴することができます

https://shibuyacrossfm.jp/index.html

NINE ラジオパーソナリティ大園巧

NINE ラジオパーソナリティ青木梨

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アウトサイダー時代の暴露話が聴ける!「NINEが届ける無限の可能性」啓之輔選手出演 appeared first on Dtimes.