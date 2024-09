古川タク おどろき盤作品など！―Taku Furukawa タクペディア展―

東京工芸大学芸術学部アニメーション学科が、アニメーション作家でイラストレーター、絵本作家でもある古川タク氏のイラストレーション、おどろき盤、漫画、映像作品などを大公開する企画展「―Taku Furukawa タクペディア展―」を、2024年9月20日(金)〜10月10日(木)、東京工芸大学中野キャンパス2号館メディアラウンジで開催します。

■―Taku Furukawa タクペディア展―

・会期: 2024年9月20日(金)から10月10日(木)まで

日曜は休館 ※9月23日(月・祝)は開廊

・時間: 10:00〜18:30

・予約: 不要

・料金: 無料

・会場: 東京工芸大学中野キャンパス2号館 1階 メディアラウンジ

東京都中野区本町2-9-5

・URL : https://www.t-kougei.ac.jp/activity/archives/2024/article_86033.html

・主催 :東京工芸大学芸術学部アニメーション学科

・共催 :アニドウ・フィルム

・企画・協力:古川タク、なみきたかし、

佐藤史菜(アニドウ・フィルム/オープロダクション)、

橋本裕充(ムジカライズ)、橋本典久

・協力 :日本アニメーション協会

本企画展は、2003年に我が国初のアニメーション学科として設立された、本学芸術学部アニメーション学科が2023年に設立20周年を迎えたことと、本学の元教授古川タク氏が、公益社団法人日本漫画家協会の主催する2024年度第53回日本漫画家協会賞カーツーン部門で大賞を受賞したことを記念し、開催されます。

本企画展は、2003年に我が国初のアニメーション学科として設立された、本学芸術学部アニメーション学科が2023年に設立20周年を迎えたことと、本学の元教授古川タク氏が、公益社団法人日本漫画家協会の主催する2024年度第53回日本漫画家協会賞カーツーン部門で大賞を受賞したことを記念し、開催されます。

本企画展では、2024年度第53回日本漫画家協会賞カーツーン部門で大賞を受賞した作品集「タクペディア」に掲載された漫画のほか、古川タク氏が長年にわたって描きとめたイラストレーション、おどろき盤など貴重な作品約100点が公開されます。

また、本企画展のために制作された新作のインスタレーションも初公開されます。

古川タク氏は、本学芸術学部5番目の学科として誕生したアニメーション学科の設立に参画し、2003年〜2015年まで本学アニメーション学科教授、客員教授として教鞭を執り、これまでアニメーション業界を中心に数多くの人材を育ててきました。

また、日本を代表するアニメーション作家として、2004年に紫綬褒章、2012年には旭日小褒章を受賞しています。

古川タク氏は現在も日々創作に打ち込み、その存在や作品は、アニメーションを学ぶ学生たちの創作における刺激になっています。

場所は本学アニメーション学科の学び舎である中野キャンパスで、入場は無料です。

10月5日(土)には、アニメーション研究家のなみきたかし氏やメディアアーティストの橋本典久氏を交えたトークショーが予約制で開催されます。

■古川タク

1964年 大阪外国語大学卒業後、久里洋二実験漫画工房へ入社

1970年 タクン漫画BOXを設立

1976年 視覚的おもちゃ「驚き盤」がアヌシー国際アニメーション映画祭審査員特別賞を受賞

1999年 短編アニメーション「上京物語」が第3回文化庁メディア芸術祭優秀賞を受賞

2003年 東京工芸大学芸術学部アニメーション学科教授に就任

2004年 紫綬褒章を受章

2010年 日本アニメーション協会(JAA)の会長に就任

2012年 旭日小綬章を受賞

Taku Furukawa タクペディア展のチラシ表

■トークショー 開催概要

・会期: 2024年10月5日(土)

・時間: 13:00〜15:00 古川タク×なみきたかし『TAKUPEDIA』製作

: 15:30〜17:30 古川タク×橋本典久『驚き盤』

・予約: 事前予約制

・料金: 無料

・会場: 東京工芸大学中野キャンパス2号館 マイブリッジシアター

・URL : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZf6h_ABpp73wZerVoKQnGH5hlikE8NTvsZ8DJXnLnwwCIww/viewform

■懇親会 開催概要

・会期: 2024年10月5日(土)

・時間: 18:00〜

・予約: 事前予約制

・料金: 会費制

・会場: 東京工芸大学中野キャンパス2号館 B1階 プレイス

