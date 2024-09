ノミネートと受賞歴のあるスナイパーエリートシリーズ ！GSE『Sniper Elite V2 Remastered』

GSEは、Rebellionが開発したスナイパーエリートシリーズ『Sniper Elite V2 Remastered』、『Sniper Elite 4』の新価格版をNintendo Switchで、2024年9月19日より予約受付を開始、2024年12月12日に発売します。

GSE『Sniper Elite V2 Remastered』

GSEは、Rebellionが開発したスナイパーエリートシリーズ『Sniper Elite V2 Remastered』、『Sniper Elite 4』の新価格版をNintendo Switchで、2024年9月19日より予約受付を開始、2024年12月12日に発売。

■『Sniper Elite V2 Remastered 新価格版』

第二次世界大戦末期という暗黒時代の中、廃虚と化したベルリンで一発の銃弾が歴史を変える…。

エリートスナイパー、カール・フェアバーンが数々の受賞歴を誇るステルスアクションのリマスター版として最前線に戻ってきました。

新機能、現代的なグラフィックと最高のコンテンツが収録されています。

プレイヤーの任務は、ナチスのV2ロケット技術が赤軍の手に渡るのを阻止すること。

アメリカへの亡命を熱望する重要な科学者たちを助け、行く手を阻む者たちを始末しなければなりません。

時間との戦いの中、絶望的な2つの軍隊に挟まれることになるため、ステルスが鍵となります。

本格的な武器を使いこなし、ターゲットを尾行し、位置を固め、銃撃の準備を整え、技術、忍耐力、狡猾さを駆使してミッションを達成しましょう。

新しいグラフィックとレンダリング技術により、X線キルカメラのディテールが向上。

弾丸が敵の体内に入っていくときの恐ろしい威力を目撃しましょう。

すべてのDLCミッションが収録されているので、戦争の運命を自分の手でつかみ、総統を狩ることができます。

■『Sniper Elite 4 新価格版』

数々の受賞歴を誇る前作のその後を描く本作の舞台となるのは、美しきイタリア半島。

プレイヤーは、モンテ・カッシーノの戦いをモデルにした、太陽の光が降り注ぐ地中海沿岸の街々、原生林、山岳地帯、そしてかのナチスの巨大施設の中をも縦横無尽に駆け巡ります。

秘密工作員であるエリートスナイパー、カール・フェアバーンが、ファシズムの拘束から国を救うために、男女の勇敢なるイタリアンレジスタンスと共に戦いに挑みます。

そしてまた、ヨーロッパで反撃に出ようとする連合軍の妨げにもなりかねない、恐るべき新たな脅威となる勢力を打ち破らなければなりません。

もし、彼のミッションが失敗となれば、歴史上のオーバーロード作戦も、ノルマンディー上陸も、はたまたヨーロッパ戦線での勝利もあり得なくなるのです。

予約はこちら:

Sniper Elite V2 Remastered 新価格版: https://bit.ly/4dYLpi6

Sniper Elite 4 新価格版 : https://bit.ly/4dYLthQ

■タイトル :Sniper Elite V2 Remastered 新価格版

■対応機種 :Nintendo Switch(TM)

■発売日 :2024年12月12日

■価格 :3,980円(税込4,378円)

■ジャンル :TPS

■プレイ人数 :オフライン1人、ローカル2〜4人、オンライン2〜8人

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/フランス語/

イタリア語/ドイツ語/スペイン語/ロシア語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :Rebellion

■CERO :D

(C)2012, 2019 Rebellion. Published by Game Source Entertainment in Japan.

The Rebellion name and logo, the Sniper Elite name and logo and the Sniper Elite eagle are trademarks of Rebellion and may be registered trademarks in certain countries.

■対応機種 :Nintendo Switch(TM)

■発売日 :2024年12月12日

■価格 :4,680円(税込5,148円)

■ジャンル :TPS

■プレイ人数 :オフライン1人、ローカル2〜4人、オンライン2〜8人

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :Rebellion

■CERO :D

(C)2017, 2020 Rebellion. The Rebellion name and logo, and the SNIPER ELITE words are used as trademarks and may be registered in certain countries. The Sniper Elite Eagle device is used as a trademark. Published by Game Source Entertainment in Japan and Asia. All Rights Reserved.

