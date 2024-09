Bluetooth対応！GARDENA「ロボット芝刈り機SILENO」

GARDENA(ガルデナ)は、ロボット芝刈り機SILENO minimo(250m2/500m2)およびSILENO life(750m2)の国内販売を開始しました。

GARDENA「ロボット芝刈り機SILENO」

【ガーデニングブランドGARDENAのロボット芝刈り機】

ロボット芝刈り機の開発に20年以上の実績があるGARDENA。

Bluetooth(R)接続型ロボット芝刈り機 SILENO minimoおよびlifeは、10m以内の範囲ならスマートフォンに接続できるため、アプリで操作可能です。

自走式で、正確に芝生の手入れをしてくれるため、庭管理の負担を軽減します。

静音で機敏、雨天でも使用できます。

【簡単な設置、優れた静音性】

SILENO minimoおよびlifeの充電ステーションは庭の最適な場所に、芝刈りをするエリアに境界線ワイヤーとガイドワイヤーを設置してください。

また、静音性が高く、騒音レベルは57(dB)A。

稼働中の音はほとんど目立ちません。

【GARDENA Bluetooth アプリによる操作】

SILENO minimoおよびlifeはGARDENA Bluetooth アプリで操作します。

アプリはスマートフォンのiOSとAndroid対応。

シンプルなメニューガイダンスとセットアップアシスタントを使用して簡単にインストールできます。

基本設定のみ本体にて適用、あとはアプリの使用にBluetooth接続が可能なスマートフォンまたはタブレットのみ必要です。

基本の設定を完了した後はアプリをタップして芝刈り機のスケジュールを作成し調整できます。

これにはインターネット接続は必要ありません。

利便性とアプリベースの操作のメリットを活かして庭管理したい方に最適です。

【販売モデルと仕様】

GARDENAロボット芝刈り機 SILENO minimo 250m2(品番15201-57)

GARDENAロボット芝刈り機 SILENO minimo 500m2(品番15202-57)

GARDENAロボット芝刈り機 SILENO life 750m2(品番15101-57)

作業範囲 :minimoは面積250平方メートルまたは

500平方メートルまでの芝生に推奨。

lifeは面積750平方メートルまでの使用を推奨。

リチウムイオン電池:18V/2.1Ah

刈高 :minimo 刈高:20mm (min) 45mm (max)

life 刈高:20mm (min) 50mm (max)

刈幅 :minimo 16cm、life 22cm

SensorCutシステム :縞模様のない均一な刈り取り

CorridorCut :狭い通路や行き止まりの草刈り

製品保証 :3年

【販売記念の初回特典】

GARDENAの発売記念として、3モデルのうちどれでも1台購入の方全員に芝生ばさみを1個プレゼントします。

ロボット芝刈り機のワイヤーの外、花壇との境界線など手作業が必要な場所での芝刈りに便利なハンドタイプの芝生ばさみです。

※ 数量限定のため、在庫が無くなり次第終了。

※ 販売代理店によって、初回特典の内容が変更になることがあります。

【GARDENAロボット芝刈り機販売先】

・Amazon GARDENA Store

・齋藤商会 オートオアショップ

・高崎松風園

・ミナトワークス

・DIY FACTORY ONLINE SHOP

