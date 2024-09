日本昔ばなしを音楽と舞踊でパフォーマンス！YOKOHAMA Arts SHOW collection vol.1

「Zusi Dance Studio Ales」は、ダンサー・ミュージシャン・シンガー・デザイナー・クリエイター・モデルなど多岐にわたるジャンルのアーティストとのコラボレーション作品をプロデュースした新時代の芸術の祭典「YOKOHAMA Arts SHOW collection vol.1」を2024年10月13日(日)に紅葉坂ホールで開催。

日時 : 2024年10月13日(日)みなとみらい紅葉坂ホール

16:30 開演17:00 (終演:20:00)

内容 : 3部構成

<ACT1>コラボレーション アーティスト パフォーマンス

<ACT2>Japanese style ウォーキングショー&ダンスショー

<ACT3>キッズダンサー約100名による「日本昔ばなし」

チケット : VIP席 6,500円/一般指定席 5,000円

https://t.livepocket.jp/e/ek_tv

舞台演出企画: 関野 早也香

「Zusi Dance Studio Ales」は、ダンサー・ミュージシャン・シンガー・デザイナー・クリエイター・モデルなど多岐にわたるジャンルのアーティストとのコラボレーション作品をプロデュースした新時代の芸術の祭典「YOKOHAMA Arts SHOW collection vol.1」を2024年10月13日(日)に紅葉坂ホールで開催します。

また、100名のキッズダンサーが日本の伝統芸能を刀・扇子・和傘を使い、音楽と舞踊で日本人に根付いている精神や心の中へ刻まれる大切な教訓を表現した「日本昔ばなし」を同イベント内で上演します。

【コンセプト】「新規性」×「イベント」

〜映像と音楽にダンスを合わせて日本の伝統芸能を表現〜

キッズダンサーがダンスの中に刀や扇子の演舞を交えて、「日本昔ばなし」として表現するパフォーマンスは世界初の試みです。

【公演詳細】

<Act1>コラボレーション アーティスト パフォーマンス

・大太鼓とドラムによる『風神雷神』コラボレーション パフォーマンスショー

・現代浮世絵を交えた 殺陣とウォーキング×アクロバットパフォーマンスショー

など

<Act2>Japanese style ウォーキングショー&ダンスショー

・植物音楽ユニット大地の種×ダンスのコラボレーションショー

・和装ブランド×ウォーキング ファッションショー

日本の伝統文化である着物や和の文化を海外に伝える新時代のショー

など

<Act3>キッズダンサー約100名による「日本昔ばなし」

「七夕物語」「竹取物語」「源氏物語」「鶴の恩返し」などの12の物語をピックアップし、日本人に根付いている精神や大切な教訓を演舞で表現します。

完全オリジナルの映像で作成し、子供を中心とした約100名のダンサーが、それぞれの物語を演じます。

例:

「鶴の恩返し」から伝わる教訓

神秘的で心の綺麗な女性が、美しい鶴として表現されてすべてを明らかにしない方が美しい、という日本特有の考え方も物語から伝わります。

「桃太郎」から伝わる教訓

周りと協力することで目的を果たせるという学びがあり何事も一人で解決しようとせず、ときには周りを頼るのも大切であるという教訓が学べます全12のストーリーに深い意味や、想いが込められています。

また、「日本昔ばなし」のオープニングでは男子新体操・フラッグ・殺陣・大太鼓・ピアノが融合したスペシャルパフォーマンスを披露します。

日本昔ばなし「鶴の恩返し」

<以下、参考資料>

【総合演出】

「Arts Creater:関野早也香」

舞踊歴 35年・指導歴 20年

3歳でバトントワリングを開始、全国大会優勝や世界大会5位の成績を修め、5歳からクラシックバレエ、16歳からジャズダンスを学ぶ。

大学進学を機に活動拠点を東京に移し、ニューヨークでダンス留学も経験。

avex所属時には、モデルやファッションショー、舞台振付など幅広い芸能活動に従事。

大学ではスポーツ医学とダンス運動学を専攻し、理論的な身体の動きについても習得。

2007年にはラスベガスのミュージカルショーにレギュラー出演、ディズニー映画『アナと雪の女王』 映画公開プロモーション 神田沙也加さんエスコート ソロダンスを披露。

2015年にZusi Dance Studio Alesを設立。

2019年にはISDC国連ワシントン公演の専属ダンサーを務め、2023年にはMrs Global Universe世界大会で二冠を達成。

殺陣(刀)・和傘・扇子などを使った和装創作パフォーマンスも得意とし日本文化を海外に伝える活動を発信中。

独創的な世界観、和装創作作品、特技を活かしたダンス振付を求め、全国各地、2024年度は海外からも個人指導をご指名いただく講師となり、幼児からシニアまで幅広い年齢層にパフォーマンスを指導し、和装創作パフォーマンスを通じて日本文化の普及にも貢献。

