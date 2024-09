¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¢¡¼¥È¤Ç¿´¤ÈÀ¸³è¤ËºÌ¤ò¡ªºë¶Ì¸©°õºþ¹©¶ÈÁÈ¹ç¡Ø¥¢¡¼¥ë¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼2025¡Ù

埼玉県印刷工業組合は、『社会福祉法人みぬま福祉会「工房集 KOBO-SYU」』とのコラボプロジェクトとして、埼玉県内11箇所のアトリエに所属する150名のアーティストの中から作品を選出し、カレンダーとして販売します。

埼玉県印刷工業組合『アールブリュットカレンダー2025』

売上は直接アーティストに支払われ、さらに、今回は新たな取組みとして、ブックカバーや封筒で再利用ができるように裏面にも印刷を施しました。

9月20日(金)より受注を開始します。

埼玉県印刷工業組合は、中小企業団体の組織に関する法律に基づき、昭和33年に設立し、本年で66年目を迎える県内の印刷会社48社が加盟する組合です。

当組合では、2021年から障がいのあるアーティスト達が所属する社会福祉法人みぬま福祉会「工房集 KOBO-SYU」と当組合とのコラボプロジェクトを実施しています。

本プロジェクトの最大のポイントは、福祉施設である「工房集 KOBO-SYU」(※注1)に所属するアーティストの方が描いた作品を、企業用の名入れを行いアールブリュット(※注2)カレンダーとして販売する事によって、その売り上げが作品の作家本人であるアーティストへ直接に支払われる仕組みとなっている事です。

今回は、裏面に型紙の印刷を加え再利用する仕組みをプラスしました。

カレンダーを見終わった後も、切り取って捨てるのではなく、折り紙のように折って封筒やブックカバーとしてご活用出来ます。

その封筒がまた新たな方々のもとに届いて、素敵なアールブリュット作品達が全国に広がって、つながり、続いていく事を願い製作。

注文いただいたカレンダーは、11月上旬を目処に納品予定です。

9月から、新規の名入れを希望される企業様を募集します。

※注1/社会福祉法人みぬま福祉会「工房集 KOBO-SYU」は県内11箇所のアトリエを中心に150名程のアーティストが仕事として、さまざまなアートを生み出し、社会に発信し、つなげるため活動拠点として2002年に開設されました。

※注2/アール・ブリュット(Art Brut)は日本語では「生(き)の芸術」と訳される。

既存の文化にとらわれず独特の製作を行う障がい者や独学の作り手の作品の事。

日本では近年アール・ブリュットの関心が高まっている。

1.【顧客ターゲット】「全国の企業およびアートに関心のある皆様」

名入れカレンダーを作成される事業所および団体様、個人様

2.【コンセプト】「価値」×「作品」(カレンダー)

業界初!印刷工業組合×アールブリュットの新たなる取組みで、今回で4回目。

名入れアールブリュットカレンダーとして販売することで、その収益がアーティスト本人へ直接還元される仕組み。

新たな取組みとして、使い終わったら(1)封筒、(2)ブックカバー、(3)ポチ袋(小)、(4)ポチ袋(大)に再利用できます。

3.【事業概要図】

4.【SDGs】SDGs10番推進宣言

5.【作家・作品の紹介】

表紙 阿部 美幸 相合傘、チューリップ

1月 齋藤 裕一 はぐれ刑事

2月 西川 泰弘 夏

3月 武石 トシ子 着物の女性(横顔)

4月 前田 貴 ボールトレーラー

5月 尾崎 翔悟 オリジナルバージョン

6月 箭内 裕樹 Untitled

7月 田中 悠紀 茶太郎

8月 横山 明子 果物

9月 大串 憲嗣 カフェモカとチョコレートケーキ

10月 栗原 和秀 0系新幹線

11月 野口 敏久 てんてん

12月 白田 直紀 花

6.【プロジェクトの趣意】

このプロジェクトでは、印刷組合が中核となり国や地域の行政だけでは埋めることの出来ない課題を、微力ながら解決出来ないかと考えました。

社会問題全ての課題を解決することは出来なくても、印刷の技術と知識そして紙の文化を通して、社会に寄与できる企画となっています。

7.【埼玉県印刷工業組合について】

印刷業界から業界を越え、社会にインパクトを与えられるムーブメントを起こせるよう、今後も組合の新しい「価値」を創造し続けるべく、現在の組合員、関係企業とも連携し「強いチーム」として前進していきます。

今までの活動や歴史を否定するのではなく、普遍的な価値と新しい技術、知識と知恵を組み合わせて中小企業ならではの、競争力の創出を目指します。

8.【商品概要】

商品名 :名入れ「アールブリュットカレンダー2025」

サイズ :縦45cm×横36.4cm

受注開始日:令和6年9月20日(金)

納品日 :11月上旬より順次発送

販売数量 :1セット50部〜名入れ受注販売

申込先 :Googleフォーム https://forms.gle/XLjFKffDEzBWSXbU6

<価格(税込)>

〇社名黒1色印刷の場合

50部 合計55,000円(税込・送料込) 1,100円(税込単価)

100部 合計99,000円(税込・送料込) 990円(税込単価)

200部 合計176,000円(税込・送料込) 880円(税込単価)

300部 合計231,000円(税込・送料込) 770円(税込単価)

〇社名黒1色+特色1色印刷の場合

50部 合計68,750円(税込・送料込) 1,100円(税込単価)

100部 合計123,800円(税込・送料込) 990円(税込単価)

200部 合計220,000円(税込・送料込) 880円(税込単価)

300部 合計297,000円(税込・送料込) 770円(税込単価)

※送料込みの価格ですが、沖縄、離島一部地域・単品購入の場合はお申込後に送料を発表しました。

<カレンダー裏面再利用型紙サイズ>

(1)封筒 [長4封筒94mm×205mm]

(2)ブックカバー [文庫本サイズ105mm×148mm]

(3)ポチ袋(小) [85mm×85mm]

(4)ポチ袋(大) [130mm×125mm]

