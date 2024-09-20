フェイエノールトvsレバークーゼン スタメン発表
[9.19 欧州CLリーグフェーズ第1節](スタディオン・フェイエノールト)
※25:45開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 18 G. Trauner
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン インボム
MF 6 R. Zerrouki
MF 8 クインテン・ティンバー
FW 14 Igor Paixão
FW 27 A. Milambo
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 41 M. Berger
DF 5 G. Smal
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 23 A. Hadj Moussa
FW 38 イブラヒム・オスマン
監督
ブライアン プリスケ
[レバークーゼン]
先発
GK 1 ルーカス・フラデツキー
DF 3 ピエロ・インカピエ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 12 エドモン・タプソバ
MF 8 ロベルト・アンドリヒ
MF 10 フロリアン・ビルツ
MF 11 マルタン・テリエ
MF 20 アレックス・グリマルド
MF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 22 ビクター・ボニフェイス
控え
GK 17 マチェイ・コバージュ
GK 36 ニクラス・ロム
DF 13 アルトゥール
DF 23 ノルディ・ムキエレ
DF 44 ジャニュエル・ベロシアン
MF 7 ヨナス・ホフマン
MF 19 ネイサン・テラ
MF 24 アレイクス・ガルシア
MF 25 エセキエル・パラシオス
FW 14 パトリック・シック
FW 21 アミン・アドリ
監督
シャビ・アロンソ
※25:45開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 18 G. Trauner
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン インボム
MF 6 R. Zerrouki
MF 8 クインテン・ティンバー
FW 14 Igor Paixão
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 41 M. Berger
DF 5 G. Smal
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
MF 24 G. Zechiël
MF 34 C. Nadje
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 23 A. Hadj Moussa
FW 38 イブラヒム・オスマン
監督
ブライアン プリスケ
[レバークーゼン]
先発
GK 1 ルーカス・フラデツキー
DF 3 ピエロ・インカピエ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 12 エドモン・タプソバ
MF 8 ロベルト・アンドリヒ
MF 10 フロリアン・ビルツ
MF 11 マルタン・テリエ
MF 20 アレックス・グリマルド
MF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 22 ビクター・ボニフェイス
控え
GK 17 マチェイ・コバージュ
GK 36 ニクラス・ロム
DF 13 アルトゥール
DF 23 ノルディ・ムキエレ
DF 44 ジャニュエル・ベロシアン
MF 7 ヨナス・ホフマン
MF 19 ネイサン・テラ
MF 24 アレイクス・ガルシア
MF 25 エセキエル・パラシオス
FW 14 パトリック・シック
FW 21 アミン・アドリ
監督
シャビ・アロンソ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります