[9.19 欧州CLリーグフェーズ第1節](スタディオン・フェイエノールト)

※25:45開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 3 T. Beelen

DF 18 G. Trauner

DF 30 ジョルダン ラトンバ

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 4 ファン インボム

MF 6 R. Zerrouki

MF 8 クインテン・ティンバー

FW 14 Igor Paixão

FW 27 A. Milambo

FW 29 サンティアゴ・ヒメネス

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 41 M. Berger

DF 5 G. Smal

DF 15 F. González

DF 20 J. Mitchell

MF 24 G. Zechiël

MF 34 C. Nadje

FW 9 上田綺世

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 J. Carranza

FW 23 A. Hadj Moussa

FW 38 イブラヒム・オスマン

監督

ブライアン プリスケ

[レバークーゼン]

先発

GK 1 ルーカス・フラデツキー

DF 3 ピエロ・インカピエ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 12 エドモン・タプソバ

MF 8 ロベルト・アンドリヒ

MF 10 フロリアン・ビルツ

MF 11 マルタン・テリエ

MF 20 アレックス・グリマルド

MF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 34 グラニト・ジャカ

FW 22 ビクター・ボニフェイス

控え

GK 17 マチェイ・コバージュ

GK 36 ニクラス・ロム

DF 13 アルトゥール

DF 23 ノルディ・ムキエレ

DF 44 ジャニュエル・ベロシアン

MF 7 ヨナス・ホフマン

MF 19 ネイサン・テラ

MF 24 アレイクス・ガルシア

MF 25 エセキエル・パラシオス

FW 14 パトリック・シック

FW 21 アミン・アドリ

監督

シャビ・アロンソ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります