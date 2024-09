「ECCO」から、異次元の履き心地を実現する新たなスニーカーコレクション「ECCO BIOM INFINITE(エコー バイオム インフィニット)」が登場。

9月上旬より、ECCO公式オンラインストアおよび一部の直営店舗にて数量限定で販売中です。

ECCO「ECCO BIOM INFINITE(エコー バイオム インフィニット)」

「ECCO」から、異次元の履き心地を実現する新たなスニーカーコレクション「ECCO BIOM INFINITE(エコー バイオム インフィニット)」が登場。

9月上旬より、ECCO公式オンラインストアおよび一部の直営店舗にて数量限定で販売中。

「ECCO BIOM INFINITE」は、足本来の自然な動きを重視して設計された最新のスニーカーです。

ドイツのケルンスポーツ大学と共同で開発したラスト(木型)を使用、約2,500人のアスリートの足をスキャンして設計し、2009年からスタートしたECCO BIOMシリーズの最新モデルで、裸足で歩いているような感覚を追求し、スタイルと機能性を兼ね備えたスニーカーとして、現代のライフスタイルにマッチした究極の一足です。

■商品特徴

1. 特別仕様の素材がもたらす快適性と耐久性

・3Dニットテキスタイル:しなやかでフィット感抜群のアッパー素材。

優れた通気性、軽量性、そしてシームレスなデザインで、長時間の使用でも快適な履き心地。

・フルグレインレザー:ECCO自社レザー工場で製造された高品質なフルグレインレザーを採用。

自然な通気性と耐久性を持ち、長い間その美しさと機能を保ち続けます。

2. 人間の自然な足の動きを最適化するBIOM NATURAL MOTION(バイオム ナチュラル モーション)テクノロジー

人間の自然な足の動きを最適化するために開発された「BIOM NATURAL MOTION」テクノロジーを搭載。

低いドロップ設計により、足が地面に近い感覚を実現。

足の筋肉や腱を活発に使い、自然な歩行を促進します。

3. 足元の名脇役OrthoLite(オーソライト)インソール

「OrthoLite(オーソライト)インソール」は、長時間の歩行でも快適なクッション性を提供。

軽量で柔軟なフォーム素材が衝撃を吸収し、通気性に優れたオープンセル構造で足をドライに保ちます。

■商品情報

ECCO BIOM INFINITE

(エコー バイオム インフィニート)

<3Dテキスタイルニット>

MEN’S

カラー:BLACK/MEADOW BRIGHT WHITE/WHITE BLACK/BLACK

サイズ:39-44 (日本サイズ約24.5cm-27.5cm)

価格 :39,600円(税込)

WOMEN’S

カラー:TEABERRY/TEABERRY BRIGHT WHITE/WHITE BLACK/BLACK

サイズ:35-40 (日本サイズ約22.5m-25.0cm)

価格 :39,600円(税込)

しなやかでフィット感抜群のアッパー素材の3Dテキスタイルニット

<フルグレインレザー>

MEN’S

カラー:BLACK WHITE

サイズ:39-44 (日本サイズ約24.5cm-27.5cm)

価格 :46,200円(税込)

WOMEN’S

カラー:BLACK WHITE

サイズ:35-40 (日本サイズ約22.5m-25.0cm)

価格 :46,200円(税込)

自然な通気性と耐久性を持つフルグレインレザー

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 裸足で歩いているような感覚を追求!ECCO「ECCO BIOM INFINITE」 appeared first on Dtimes.