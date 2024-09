「iPhone 16」シリーズが9月20日に発売された。日本のキャリアでは、NTTドコモとau(KDDI)、ソフトバンク、楽天モバイルからも20日に発売され、一括払いのほか、一定期間の利用後に端末を返却するなど条件を満たすと安価に利用できる端末購入プログラムが用意されている。

本稿では、各社の端末代金と端末購入プログラムを利用した際の実質価格をご紹介する。プログラム利用時の価格は、ドコモは12カ月目、au、ソフトバンクは13カ月目に端末を返却した際の、楽天モバイルは25カ月目に端末を返却し、機種変更した際の実質価格を示している。

NTTドコモ

ドコモでは、「iPhone 16」が「いつでもカエドキプログラム」、「iPhone 16 Plus/Pro/Pro Max」が「いつでもカエドキプログラム」と「いつでもカエドキプログラム+」の対象機種とされている。

12カ月目にプログラムを利用した際の実質価格は、「いつでもカエドキプログラム」は23回目までの分割支払金合計から早期利用特典分を差し引いたもの、「いつでもカエドキプログラム+」は12カ月目までの分割支払金と早期利用料、契約必須のsmartあんしん補償13カ月分(契約当月から適用)を加えた金額を示した。

au

機種代金(一括) 機種 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 16 14万5200円 17万2810円 21万1640円 ― iPhone 16 Plus 16万8410円 19万80円 23万1000円 ― iPhone 16 Pro 19万2830円 21万8790円 25万5090円 29万1830円 iPhone 16 Pro Max ― 23万6940円 27万3680円 29万9310円 いつでもカエドキプログラム+」を適用した場合の実質価格 機種 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 16 4万6640円 5万5990円 7万3040円 ― iPhone 16 Plus 5万9510円 7万1940円 9万3060円 ― iPhone 16 Pro 7万4690円 8万7450円 11万7150円 14万4650円 iPhone 16 Pro Max ― 9万7680円 13万1780円 15万810円 いつでもカエドキプログラム+」を適用した場合の実質価格 機種 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 16 ― ― ― ― iPhone 16 Plus 5万6320円 6万2799円 7万3821円 ― iPhone 16 Pro 6万7100円 7万3755円 8万9254円 10万3598円 iPhone 16 Pro Max ― 7万9090円 9万6877円 10万6810円

auでは、iPhone 16シリーズ全機種が「スマホトクするプログラム」の対象機種とされている。

13カ月目~25カ月目にプログラムを利用した際の実質価格は、機種代金から最終回(24回目)の支払い分を差し引いた金額を示した。

ソフトバンク

機種代金(一括) 機種 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 16 14万6000円 16万9500円 20万9700円 ― iPhone 16 Plus 16万6200円 18万7600円 22万8000円 ― iPhone 16 Pro 18万8600円 21万4700円 25万1300円 28万8200円 iPhone 16 Pro Max ― 23万3000円 26万9800円 29万6500円 13カ月目~25カ月目にプログラムを利用した際の実質価格 機種 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 16 5万7750円 6万5320円 8万5790円 ― iPhone 16 Plus 6万3250円 7万4520円 9万5220円 ― iPhone 16 Pro 7万7510円 9万620円 10万9480円 12万8110円 iPhone 16 Pro Max ― 10万50円 11万8910円 13万2480円

ソフトバンクでは、iPhone 16シリーズ全機種が「新トクするサポート プレミアム」の対象機種とされている。

13カ月目にプログラムを利用した際の実質価格は、12カ月目までの分割支払金と早トクオプション利用料、早トクオプション利用時は契約必須のあんしん保証パックサービス13カ月分(契約当月から適用)を加えた金額を示した。

楽天モバイル

機種代金(一括) 機種 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 16 14万5440円 17万1360円 21万1680円 ― iPhone 16 Plus 16万7760円 18万9360円 22万9680円 ― iPhone 16 Pro 18万8640円 21万8160円 25万4160円 28万8000円 iPhone 16 Pro Max ― 23万6160円 27万2880円 29万5920円 13カ月目にプログラムを利用した際の実質価格 機種 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 16 3万8686円 7万474円 9万1570円 ― iPhone 16 Plus 8万3190円 8万8590円 9万8670円 ― iPhone 16 Pro 9万1010円 9万8390円 10万7390円 11万5850円 iPhone 16 Pro Max ― 10万8390円 11万7570円 12万3330円

楽天モバイルでは、iPhone 16シリーズ全機種が「楽天モバイル買い替え超トクプログラム(iPhone)」の対象機種とされている。

25カ月目にプログラムを利用した際の実質価格は、24カ月目までの分割支払金に機種回収時の事務手数料(3300円)、機種変更時の事務手数料(3300円)を加えた金額を示した。

機種代金(一括) 機種 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 16 14万1700円 16万1800円 20万1800円 ― iPhone 16 Plus 15万8800円 18万800円 21万8900円 ― iPhone 16 Pro 18万1800円 20万5800円 24万2800円 27万8800円 iPhone 16 Pro Max ― 22万4800円 26万800円 28万6800円 25カ月目にプログラムを利用した際の実質価格 機種 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 16 7万7448円 8万7480円 10万7496円 ― iPhone 16 Plus 8万5992円 9万6984円 11万6040円 ― iPhone 16 Pro 9万7488円 10万9488円 12万7992円 14万5992円 iPhone 16 Pro Max ― 8万8000円 13万6992円 15万円