¡Úµð¿Í¡ÛÀõÌîæÆ¸ã¤¬ÂÇ½çÊÑÆ°¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤¤ëÍýÍ³¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Îà·¬ÅÄÎ®»ØÆ³á¤¬ÁÕ¸ù
¡¡¼ã¤£ÇÀï»Î¤¬¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£±£¹Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£²ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¹¥¼é¤Ë²Ã¤¨¤Æ£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¤â£¶¡½£°¤È´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¸þ¤±¤Æ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö£¸¡×¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£
¡¡£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿£²²ó¤À¤Ã¤¿¡£°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éµÜºê¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ø¶¯¤¯Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤ËÂÐ¤·¡¢±¦Íã¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀõÌî¤ÏÇØÁö¤·¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£È´¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐÄ¹ÂÇ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë·ãÆÍ¤·¤Æ²£¤Ë°ì²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Ü¡¼¥ë¤òÎ¥¤µ¤º²ÚÎï¤ÊÈþµ»¤Ç±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢ÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿¤âÃ¦Ë¹¤·¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¹¶·â¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö»Å»ö¿Í¡×¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡££³¡½£°¤Î£µ²óÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È»°ÎÝ¤Ø¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤ò»Å³Ý¤±¡¢¸«»ö¤Ë¥»¡¼¥Õ¡£µ»¤¢¤ê¤Î°ìÂÇ¤ÇÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤È°ì»à°ìÎÝ¤«¤é²¬ËÜÏÂ¤ËÆÃÂç¤Î£²£µ¹æ£²¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢µ®½Å¤Êà¤À¤á²¡¤·á¤ò¤¤Ã¤Á¤ê±é½Ð¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤ÎÀõÌî¤Ï¡Ö£³ÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÌîµå¤¬²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯£±ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇ¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¡Ê¥Ð¥ó¥È¡Ë¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤¯¤â¤½¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£²ÈÖ¡¢Á°Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ï£µÈÖ¡¢£±£µÆü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï£¶ÈÖ¤È¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿ÂÇ½ç¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÇ·â¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¤¢¤ë¿Í¡×¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÂÐºö¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç·¬ÅÄ¡ÊÆó·³¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÂÇ½ç¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°ì·³¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æó·³¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°ì·³¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀõÌî¡Ë
¡¡·¬ÅÄÆó·³´ÆÆÄ¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÂÇ½ç¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤â¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ãÉð¼Ô¤¬£Ö¥í¡¼¥É¤ò¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë°¤Éôµð¿Í¤ÎÅÚÂæ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£