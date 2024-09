超ときめき□宣伝部

超ときめき□宣伝部(□は白抜きハートマーク)が、9月16日に、全国ツアー「超ときめき□宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2024」の最終公演を東京・Zepp Hanedaで開催した。今年の全国ツアーは大阪・フェニーチェ堺 大ホールを皮切りに、9都市11公演が開催。単独公演としては初になる海外公演として、韓国とインドネシアの公演も行われた。

【写真】「超ときめき□宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2024」の模様

アンコール明けのMCでは、「最上級にかわいいの!」がTikTok総再生回数12億回を突破したことを公表。更に、すでに発表されている2024年12月4日発売のニューアルバムのタイトルが「ときめきルールブック」であること、このアルバムのリード曲「こんなあたしはいかがですか」を含む3曲が3週連続で配信されることが発表された。

発表が終わった途端、ステージ上のモニターには効果音とともに「緊急告知」の文字が投影。メンバーにサプライズという形で、冠バラエティー番組「ときめき□超音波!!」が日本テレビで放送が決定したことが告げられた。

12月4日発売 超ときめき□宣伝部 ニューアルバム タイトル決定

3週連続配信リリース決定

冠バラエティー番組「ときめき□超音波!!」が日本テレビで放送決定

タイトル:「ときめきルールブック」・2024年9月17日(火)配信シングル「最上級にかわいいの! - From THE FIRST TAKE」※YouTubeにて450万再生を突破。「THE FIRST TAKE」オリジナルのアレンジの「最上級にかわいいの!」https://avex.lnk.to/tft_saijyokyunikawaiino・2024年9月24日(火)配信シングル「プリンセスヒーロー」・2024年10月1日(火)配信シングル「こんなあたしはいかがですか」※12月4日(水)にリリースされるアルバム「ときめきルールブック」のリード曲番組名:「ときめき□超音波!!」放送日時(初回放送):2024年10月14日(月)25:29〜