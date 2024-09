fhánaが、TVアニメ『義妹生活』のオープニング主題歌「天使たちの歌」まで、レーベル移籍後に制作された楽曲たちに新曲5曲を加えた全11曲を収録したフルアルバム『The Look of Life』の発売が11月20日(水)に決定した。CDのみの通常盤の他、限定盤Type-Aと限定盤Type-Bの3形態を発売。限定盤Type-Aには、既存の音楽映像4曲に、本アルバムのために新規7曲の映像を制作し、全11曲のMusicVideo、LyricVideoをダウンロードできるエムカードを同梱。限定盤Type-Bには、2023年10月にLINE CUBE SHIBUYAにて開催されたfhána 10th Anniversary SPECIAL LIVE “There Is The Light”公演の模様を収録したBlu-ray Discを同梱して発売する。

リリース情報

5thアルバム『The Look of Life』

【発売日】2024.11.20(水)

【収録内容】

Runaway World

Spiral

永遠という光

Last Pages

Turing

天使たちの歌

他、全11曲



【商品形態】

◼エムカード付き限定盤Type-A

【品番】COZX-2136〜7

【価格】税込:¥4,400

収録11曲全てのMusicVideo、LIVE映像、LyricVideoのダウンロードが可能なエムカードを同梱。

◼BD付き限定盤Type-B

【品番】COZX-2138〜9

【価格】税込:¥7,700

2023年10月にLINE CUBE SHIBUYAにて開催されたfhána 10th Anniversary SPECIAL LIVE

“There Is The Light”公演の模様を収録したBlu-ray Discを同梱。

◼通常盤

【品番】COCX-42402

【価格】税込:¥3,300

5thアルバム『The Look of Life』【発売日】2024.11.20(水)【収録内容】Runaway WorldSpiral永遠という光Last PagesTuring天使たちの歌他、全11曲【商品形態】◼エムカード付き限定盤Type-A【品番】COZX-2136〜7【価格】税込:¥4,400収録11曲全てのMusicVideo、LIVE映像、LyricVideoのダウンロードが可能なエムカードを同梱。◼BD付き限定盤Type-B【品番】COZX-2138〜9【価格】税込:¥7,7002023年10月にLINE CUBE SHIBUYAにて開催されたfhána 10th Anniversary SPECIAL LIVE“There Is The Light”公演の模様を収録したBlu-ray Discを同梱。◼通常盤【品番】COCX-42402【価格】税込:¥3,300

ライブ・イベント情報

5thアルバム『The Look of Life』宇宙最速先行試聴会

そして、アルバム発売に先駆けて、2024/10/14(月・祝)に、アニメイト池袋hall blackにて宇宙最速先行試聴会の開催が決定。

【開催日時】

日程:2024.10.14(月・祝)

開場時間:14:40

開演時間:15:00

開催場所:東京・アニメイト池袋本店 9F animate hall BLACK

(〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-7)

イベント内容:最速試聴会&トークイベント

※事前に対象商品を対象店舗にてご予約(全額内金)いただき、「参加券」を持参いただいたお客様がご参加いただけるイベントでございます。

※当日のフリー観覧はございません。「参加券」をお持ちのお客様のみご参加いただけます。

※当日、撮影・録音・録画は禁止となっております。

【ご参加方法】

9/20(金)開店時より、アニメイト池袋本店にて2024/11/20発売「The Look of Life」(COZX-2136/7、COZX-2138/9、COCX-42402)をご予約(全額内金)いただいたお客様に、「参加券」をお渡しいたします。

※ご購入後のキャンセル・返金及び商品仕様の変更は一切お受けできませんのでご了承ください。

※「参加券」は小学生以上のお客様1名につき1枚必要となります。

5thアルバム『The Look of Life』宇宙最速先行試聴会そして、アルバム発売に先駆けて、2024/10/14(月・祝)に、アニメイト池袋hall blackにて宇宙最速先行試聴会の開催が決定。【開催日時】日程:2024.10.14(月・祝)開場時間:14:40開演時間:15:00開催場所:東京・アニメイト池袋本店 9F animate hall BLACK(〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-7)イベント内容:最速試聴会&トークイベント※事前に対象商品を対象店舗にてご予約(全額内金)いただき、「参加券」を持参いただいたお客様がご参加いただけるイベントでございます。※当日のフリー観覧はございません。「参加券」をお持ちのお客様のみご参加いただけます。※当日、撮影・録音・録画は禁止となっております。【ご参加方法】9/20(金)開店時より、アニメイト池袋本店にて2024/11/20発売「The Look of Life」(COZX-2136/7、COZX-2138/9、COCX-42402)をご予約(全額内金)いただいたお客様に、「参加券」をお渡しいたします。※ご購入後のキャンセル・返金及び商品仕様の変更は一切お受けできませんのでご了承ください。※「参加券」は小学生以上のお客様1名につき1枚必要となります。