秋の個性豊かな3種の濃厚スイーツ！北海道・柳月「いも栗かぼちゃのスイーツセット」

北海道・柳月「いも栗かぼちゃのスイーツセット」

北海道・柳月から「いも栗かぼちゃのスイーツセット」を9月25日(水)より発売します。

5日間限定で、お得な送料無料キャンペーンも開催します。

「いも栗かぼちゃのスイーツセット」は、女性が好きな秋の旬素材を、個性豊かな3種の濃厚スイーツに仕立てられています。

中でもおすすめはこの秋の新作!「北海薩摩 きんとん丸」です。

◆秋の新作:北海薩摩 きんとん丸

ちょっと珍しい北海道産さつまいもを使用した秋の新作です。

北海道でも収穫量が増えつつあるさつまいもは、しっとり・ねっとりとした甘みが特徴でお菓子づくりにも相性が良い今注目の素材です。

そんな北海道産さつまいもと、北海道産クリームチーズを合わせて、北海道らしい新食感デザートに仕立てられています。

小ぶりながらもまるでケーキを1個食べたような満足感も嬉しいポイント。

まわりは、さつまいもにホワイトチョコも練り込み、洋風きんとんのようなねっとり感、中にはクリームチーズとさつまいもダイスも入れて食感のアクセントも楽しめます。

昔話風のパッケージデザインも可愛い、秋の癒やしの一品をお届けします。

◆秋限定:中はモンブラン大福

昨年の秋、大好評がきた「中はモンブラン大福」が2024年も登場。

昭和22年に創業以来、和洋菓子を研究し続けてきた柳月ならではの和洋折衷のハーモニーです。

ぱっと見は、豆大福ですが、中にラム酒がほんのり香る洋風栗あんと、ミルククリームが入って、その味わいはまるでモンブラン!

黒豆大福×モンブランの風味が相まって、和菓子好きにも、洋菓子好きにも楽しめます。

リピーターも多い、北海道の直営店で大人気の秋限定商品です。

◆秋限定:トカチック・バスキュ〜 カラバッサ

「カラバッサ」は、北海道産えびすかぼちゃに、十勝産クリームチーズ、小麦粉、砂糖、生クリームも、すべて北海道産にこだわっています。

ねっとりクリーミーな、かぼちゃの濃厚バスクチーズケーキです。

隠し味に、ほんのりしょうゆをきかせているのも職人のこだわりで、さりげなく和のテイストも加わっています。

かぼちゃの甘味と濃厚チーズが織りなす、甘みと塩気のハーモニーは、一度食べるとくせになる、後を引く味わいです。

滋養豊かなかぼちゃスイーツは、長引く残暑にお疲れ気味の方にもおすすめです。

【商品名】いも栗かぼちゃのスイーツセット

【販売価格】1セット 3,880円(税込)

【販売期間】9月25日(水)〜10月末頃

【送料無料キャンペーン】5日間限定 9月25日(水)〜9月29日(日)

【商品内容】北海薩摩 きんとん丸×6、中はモンブラン大福×6、

トカチック・バスキュ〜 カラバッサ×1(直径12cmホールタイプ)

【保管方法と賞味期限】冷凍庫保管で1ヶ月以上日持ちします。

【柳月オンラインショップURL】

https://www.ryugetsu.co.jp/i/02960?ad_key=7e6b1fa14fd2ed940bc76f0ca1940aae

【柳月コールセンター】0120-25-5566(通話料無料) 午前9時〜午後6時

※通販限定企画となりますので、柳月直営店では受注していません

