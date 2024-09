MAXWINは2024年9月19日(木)から2024年9月30日(月)までAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングにて最軽量高画質バイク用ドライブレコーダー『BDVR-B001』と高性能スマートモニター『BDVR-C001』の大幅値引き販売中です。

MAXWIN『最軽量高画質バイク用ドライブレコーダー』

MAXWINは2024年9月19日(木)から2024年9月30日(月)までAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングにて最軽量高画質バイク用ドライブレコーダー『BDVR-B001』と高性能スマートモニター『BDVR-C001』の大幅値引き販売中。

【概要】

◆対象商品

・BDVR-B001

・BDVR-C001

◆販売ショップ

・Amazon

・楽天市場

・Yahoo!ショッピング

◆値下げ期間

2024年9月19日(木)から2024年9月30日(月)まで

◆価格

・BDVR-B001

メーカー希望小売価格25,980円が6,980円

・BDVR-C001

メーカー希望小売価格33,600円が14,980円

【製品詳細】

◆BDVR-B001

・高画質二輪車向けドライブレコーダー

・臨場感のある映像がしっかり残せるFullHD(1080P59fps)/QHD(1440P28fps)録画対応

持ち運びに便利で簡単に取り付け可能な二輪車向けドライブレコーダー。

大容量バッテリー内蔵で最大約2時間録画可能。

自転車、電動アシスト自転車、原付、バイク、電動キックボード、キックスクーターのユーザーや個人宅配業者にオススメ!

3種類のブラケット付属で、用途に合わせて取り付け場所を選べます。

◆BDVR-C001

・快適なツーリングライフをサポート MOTO MiRROR

ツーリングの様々な安全確保をサポートする数々のシステムを搭載。

後方の死角をなくすミラーモード、デュアルGPSモジュールによる速度警告画面、前後同時録画のドライブレコーダー機能など充実の多機能モデル。

逆光に強いSONY IMX307イメージセンサーSTARVIS採用。

照明のない夜間や暗部の走行時でも鮮明かつ高品質な映像が記録可能。

またWDR/HDR機能搭載で、逆光やトンネルの出入り口などでも、白飛び・黒つぶれの少ない高品質な映像記録が可能。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高性能スマートモニター!MAXWIN『BDVR-B001』 appeared first on Dtimes.