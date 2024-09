人とどうぶつの健康を目指す！グリーンフォレスト「ONE HEALTH ケアガーデン　ハルニレぽっぽ」

グリーンフォレストは、「緑の森どうぶつ病院」開院から28年目を迎える2024年、人とどうぶつの健康を目指す複合施設「ONE HEALTH ケアガーデン ハルニレぽっぽ」を2024年9月27日(金)に北海道旭川市旭神にオープンします。

グリーンフォレスト「ONE HEALTH ケアガーデン ハルニレぽっぽ」

施設名 :ONE HEALTH ケアガーデン ハルニレぽっぽ

開店日 :2024年9月27日(金)

所在地 :〒078-8373 北海道旭川市旭神3条2丁目1-8

駐車場 :あり

営業時間:平日土日祝 10:00〜18:00(最終受付17:00)

定休日 :不定休

席数 :25席

グリーンフォレストは、「緑の森どうぶつ病院」開院から28年目を迎える2024年、人とどうぶつの健康を目指す複合施設「ONE HEALTH ケアガーデン ハルニレぽっぽ」を2024年9月27日(金)に北海道旭川市旭神にオープン。

今回オープンする「ONE HEALTH ケアガーデン ハルニレぽっぽ」は、そんな想いを引き継いで始まる新しい事業です。

動物病院の待合ドックランから続くこの場所で、人とどうぶつが共に健康になっていく、食・ケアプログラム・プロダクトが結集します。

■施設の特徴

*ONE HEALTH メニュー

カフェ機能を持つ当施設は、管理栄養士、ペット栄養管理士が共同で森に着目したメニューを開発しました。

またアニマルウェルフェアにも徹底的にこだわり地域の厳選した乳製品や北海道で土づくりからこだわるオーガニックファームの野菜を使い考案したメニューはどうぶつの健康にも配慮されていて、パクッと一口わが子にお裾分けできるメニューとなっています。

その他も、地域の飲食店さんとのガストロノミーメニューも提供します。

※ガストロノミーとは、地域の風土、歴史、文化を料理に表現すること。

今回はカムイミンタラ=神々の遊ぶ庭である、大雪山系の旭川にて、縄文-擦文-アイヌ-現代と土地に引き継がれた記憶を“料理”で表現します。

*スタッフみんなで作る、ブリコラージュ建築

森を護る活動をしている木こりの野中瑠馬さんが、通常廃材となってしまう資源を丁寧に森からハルニレぽっぽへ運んできてくれました。

“森を都会へ”をコンセプトにどうぶつの視点にたった空間は従来の空間設計とは異なり、その場で森から出る資源を余すことなく使っていくブリコラージュ的手法で、スタッフみんなで作り上げていきました。

日々どうぶつと向き合っているからこそ見えてくる、どうぶつたちにとって幸せな空間。

地面には天然芝を張りわんちゃんが走り回れるように、そしてねこちゃんも楽しめるキャットタワーを廃材で制作。

たくさんの想いをのせた、内装デザインとなっています。

*ハーブ専門店グリーンフラスコ共同開発!飼い主さんとどうぶつが一緒に楽しめるハーブの販売

東京世田谷に拠点を置く、グリーンフラスコと共同で「人」のホリスティック医学と「どうぶつ」のホリスティック獣医学で飼い主さんも、どうぶつも、美味しく飲めるハーブティー「phyto ponno ponno」を開発しました。

“ポンノポンノ”とは“少し”という意味のアイヌ語。

自然の大きな力を少し借りて、人もどうぶつも一緒に、心も身体のケアをしていくイメージでつけました。

本商品は、イギリスで活躍されるホリスティック獣医師の濱田真由美先生にも監修をいただき、しっかりとしたエビデンスに基づいた商品となっています。

