

Snow Man、4th Album「RAYS」通常盤ジャケ写

Snow Manの4th Album「RAYS」（10月30日リリース）の作品内容が解禁された。

YouTubeでMusic Videoが公開されてからSnow Man史上最速で3000万回再生を突破した「EMPIRE」、TVアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』エンディング主題歌「One」など新曲13曲を含む全18曲のタイトルを公開。アルバムの人気コンテンツであるユニット曲の組み合わせとタイトルも発表された。

ユニット曲の岩本・ラウール「GLITCH」、目黒・佐久間「Hot Flow」、深澤・阿部・宮舘「ナイトスケープ」、渡辺・向井「星のうた」は初回盤BにMusic Videoが収録される。

初回盤Aには、岩本照が主演を務めたテレビ朝日系オシドラサタデー『恋する警護24時』主題歌「LOVE TRIGGER」Music Video、渡辺翔太が主演を務めた日本テレビドラマ『先生さようなら』主題歌「We'll go together」Music Video、目黒蓮が主演を務めたTBS系 金曜ドラマ『トリリオンゲーム』主題歌「Dangerholic」Music Videoに加え、「DA BOMB」Music Video、「EMPIRE」マルチアングル映像、「EMPIRE」Behind The Scenesが収録される。

また、2023年の大晦日に実施され、最大同時接続者数133万人超えを記録した「Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日！〜」のBehind The Scenesや、RAYS＝9人の「光線」にかけて「最も光っている男は誰だ!? Snow Man男前選手権」も収録。

4th Album「RAYS」特設サイトも開設された。今後コンテンツが追加されていく。

作品情報

特設サイトhttps://mentrecording.jp/snowman/rays/Snow Man4th Album『RAYS』2024.10.30 Release予約はこちらhttps://snowman.lnk.to/4thalbum_alltitles＜初回盤A＞形態：CD+2DVD品番：JWCD-98651/B〜C価格：4000円（税抜） / 4400円（税込）ワンピースBOX+デジパック仕様動画A視聴シリアルナンバー封入※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通【CD収録内容】01. EMPIRE02. One03. Dangerholic04. LOVE TRIGGER05. We'll go together06. リンディーララ07. endless night08. スタートライン09. 君へ贈る応援歌10. これが愛じゃないのなら11. ROCK 'N' ROLL12. Wha cha cha13. KATANA

【DVD収録内容】Disc-101. 「EMPIRE」Music Video02. 「We'll go together」Music Video03. 「LOVE TRIGGER」Music Video04. 「DA BOMB」Music Video05. 「Dangerholic」Music Video06. 「EMPIRE」マルチアングル映像07. 「EMPIRE」Behind The ScenesDisc-208. 2023.12.31「Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日！〜」Behind The Scenes＜初回盤A＞形態：CD+Blu-ray品番：JWCD-98652/B価格：4000円（税抜） / 4400円（税込）ワンピースBOX+デジパック仕様動画A視聴シリアルナンバー封入※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通【CD収録内容】初回盤A （JWCD-98651/B〜C） 同一【Blu-ray収録内容】01. 「EMPIRE」Music Video02. 「We'll go together」Music Video03. 「LOVE TRIGGER」Music Video04. 「DA BOMB」Music Video05. 「Dangerholic」Music Video06. 「EMPIRE」マルチアングル映像07. 「EMPIRE」Behind The Scenes08. 2023.12.31「Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日！〜」Behind The Scenes＜初回盤B＞形態：CD+DVD品番：JWCD-98653/B価格：3800円（税抜） / 4180円（税込）ワンピースBOX+デジパック仕様動画B視聴シリアルナンバー封入※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通【CD収録内容】初回盤A （JWCD-98651/B〜C） 同一【DVD収録内容】01. 「One」Music Video02. 「GLITCH」Music Video - Hikaru Iwamoto / Raul 03. 「Hot Flow」Music Video - Ren Meguro / Daisuke Sakuma04. 「ナイトスケープ」Music Video - Tatsuya Fukazawa / Ryohei Abe / Ryota Miyadate05. 「星のうた」Music Video - Shota Watanabe / Koji Mukai06. 「One」Behind The Scenes07. Behind The Scenes- GLITCH- Hot Flow-ナイトスケープ-星のうた08. 最も光っている男は誰だ!? Snow Man男前選手権＜初回盤B＞形態：CD+Blu-ray品番：JWCD-98654/B価格：3800円（税抜） / 4180円（税込）ワンピースBOX+デジパック仕様動画B視聴シリアルナンバー封入※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通【CD収録内容】初回盤A （JWCD-98651/B〜C） 同一【Blu-ray収録内容】01. 「One」Music Video02. 「GLITCH」Music Video - Hikaru Iwamoto / Raul 03. 「Hot Flow」Music Video - Ren Meguro / Daisuke Sakuma04. 「ナイトスケープ」Music Video - Tatsuya Fukazawa / Ryohei Abe / Ryota Miyadate05. 「星のうた」Music Video - Shota Watanabe / Koji Mukai06. 「One」Behind The Scenes07. Behind The Scenes- GLITCH- Hot Flow-ナイトスケープ-星のうた08. 最も光っている男は誰だ!? Snow Man男前選手権＜通常盤＞形態：CD Only品番：JWCD-98655価格：3000円（税抜） / 3300円（税込）初回仕様：スリーブ・フォトブック付、動画C視聴シリアルナンバー封入【CD収録内容】01. EMPIRE02. One03. Dangerholic04. LOVE TRIGGER05. We'll go together06. リンディーララ07. endless night08. スタートライン09. 君へ贈る応援歌10. これが愛じゃないのなら11. ROCK 'N' ROLL12. Wha cha cha13. KATANA14. GLITCH - Hikaru Iwamoto / Raul15. Hot Flow - Ren Meguro / Daisuke Sakuma 16. ナイトスケープ - Tatsuya Fukazawa / Ryohei Abe / Ryota Miyadate17. 星のうた - Shota Watanabe / Koji Mukai18. KANPAI Year!! （Bonus Track）