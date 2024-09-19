ÂçÀîÀ®Èþ¡¢¸ÅÌ±²È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë¡Ö·ë¹½¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂçÀîÀ®Èþ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¤ÇºÇ¿·¥¤¥á¡¼¥¸DVD¡Ø¤¤¤±¤Ê¤¤Êó½·¡Ù(È¯ÇäÃæ 4,400±ßÀÇ¹þ È¯Çä¸µ:¥Ö¥ì¥¤¥ó)¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2014Ç¯5·îÈ¯É½¤Î1stDVD¡Ø¤×¤ê¤×¤ê¥Ê¥ë¥ë¡Ù¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿ÂçÀîÀ®Èþ¡£155cm¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Ï¾å¤«¤éB85(E¥«¥Ã¥×) ¡¦W62¡¦H88¤È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂè1²ó¥ß¥¹½µ´©¼ÂÏÃWJ¥¬¡¼¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¿å±ËÉô¤Î¸ÜÌäÌò¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸ÅÌ¤òÍ¶ÏÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÑÁÛ¤¬ËÄ¤é¤à¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤Î¤Ç¡¢34ºÐ¤ÎÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤È°µÅÝÅª¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¿å¿§¤Î¿åÃå»Ñ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÂçÀî¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤ËÀéÍÕ¡¦¶å½½¶åÎ¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ºÇ¿·ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤Ï¿å±ËÉô¤Î¸ÜÌäÌò¤ÇÀ¸ÅÌ¤Ë"¤¤¤±¤Ê¤¤Êó½·"¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ¤Ï1¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ò¤é¤Ë¤É¤ó¤ÊÊó½·¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤«¤Ï¸«¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥·¡¼¥ó¤ä¶Ú¥È¥ì¡¢±Ë¤¤¤ÇµÓ¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ê¤É¿§¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥à¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¡¼¥ó¤ÇÁö¤Ã¤¿¤¿¤Î¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê´À¤ò¤«¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊª¤Î´À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
34ºÐ¤ÎÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¼ýÏ¿¡£¡ÖÉ½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¸ÅÌ±²È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ã¦¤¤¤À¤é¥Ë¥Ã¥×¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥·¡¼¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Êó½·¤È¤·¤Æ2¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÆ±»þ¤ËÁê¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¸À¤¨¤Ð¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Î»ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¥»¥¯¥·¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DVD¤À¤È·ë¹½¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë°¤¤º¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ¤«¤éÌó3Ç¯¡£¡Ö·ë¹½¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÀè½µ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥¿¥¤¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¹¥¡¼¸¤¤¬¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢YouTube¤Î»£±Æ¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òYouTube¤Ç»¯¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡×¤È¶ìÏ«¤â¡£¼«¿È¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í(¾Ð)¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎø¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê? ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´êË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡£
2014Ç¯5·îÈ¯É½¤Î1stDVD¡Ø¤×¤ê¤×¤ê¥Ê¥ë¥ë¡Ù¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿ÂçÀîÀ®Èþ¡£155cm¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Ï¾å¤«¤éB85(E¥«¥Ã¥×) ¡¦W62¡¦H88¤È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂè1²ó¥ß¥¹½µ´©¼ÂÏÃWJ¥¬¡¼¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¿å±ËÉô¤Î¸ÜÌäÌò¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸ÅÌ¤òÍ¶ÏÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÑÁÛ¤¬ËÄ¤é¤à¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤Î¤Ç¡¢34ºÐ¤ÎÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤È°µÅÝÅª¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
34ºÐ¤ÎÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¼ýÏ¿¡£¡ÖÉ½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¸ÅÌ±²È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ã¦¤¤¤À¤é¥Ë¥Ã¥×¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥·¡¼¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Êó½·¤È¤·¤Æ2¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÆ±»þ¤ËÁê¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¸À¤¨¤Ð¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Î»ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¥»¥¯¥·¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DVD¤À¤È·ë¹½¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë°¤¤º¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ¤«¤éÌó3Ç¯¡£¡Ö·ë¹½¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÀè½µ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥¿¥¤¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¹¥¡¼¸¤¤¬¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢YouTube¤Î»£±Æ¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òYouTube¤Ç»¯¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡×¤È¶ìÏ«¤â¡£¼«¿È¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í(¾Ð)¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎø¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê? ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´êË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡£