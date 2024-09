ユーエスマートは、室内遊び場『キッズランドUS 茨城うしく店』を2024年9月19日(木)にリニューアルオープンします。

ユーエスマート『キッズランドUS 茨城うしく店』

名称 : キッズランドUS 茨城うしく店

所在地 : 〒300-1207

茨城県牛久市ひたち野東1丁目23-1 西友ひたち野うしく店2F

オープン日: 2024年9月19日

URL : https://kidslandus.com/shop/ibaraki-ushiku/

ユーエスマートは、室内遊び場『キッズランドUS 茨城うしく店』を2024年9月19日(木)にリニューアルオープン。

■キッズランドUS

親子で夢中になるユニークでスペシャルな遊び場キッズランドUSは、家族で楽しく遊び、くつろぎ、そしてかけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場です。

遊び放題プランや短時間プラン等、おトクに気軽に利用できます。

受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者様(お父さんお母さん)の交代も自由です。

暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。

幼児、小学生のお子様もパパもママも家族みんなで楽しいキッズパークです。

■リニューアルポイント

スーパージャングルジムやエアートランポリンなどの人気遊具に加え、セルフ写真館・公園コーナー・キャンプコーナーなどのユニークでスペシャルな新コーナーや充実の30種類のアイテムを導入し、楽しさがパワーアップしました。

また、入場後は設置ゲーム機やお子様に人気の乗り物が何度でもフリープレイで遊べます。

■ユニークでスペシャルな新コーナーの紹介

【セルフ写真館】

スマホひとつで気軽に記念撮影を楽しめるセルフ写真館では、本格的な照明や撮影セットに、お子様用の豊富な衣装や撮影用小物を追加料金なしで利用できます。

【キャンプコーナー】

テントやハンモックなどの本格的なキャンプアイテムを使ったごっこ遊びを楽しめるユニークなコーナー。

まるでキャンプに行ったかのような写真撮影も楽しめます。

【公園コーナー】

天候を気にせず体を動かして遊べる公園コーナーでは、お子様が大好きなブランコやすべり台などの公園でお馴染みの遊具を室内で楽しめます。

【カートコーナー】

バリエーション豊かなカートの中からお好きなカートをお選びいただき、広々としたコース内をドライバー気分で走行できます。

■『キッズランドUS』人気コーナー

【ふわふわドーム】

白いふわふわのお山が可愛らしいキッズランドUSの人気遊具が茨城うしく店に新登場!

クッションの上を飛び跳ねてアクティブに遊べます。

【ゲームコーナー】

キッズランドUSでは大人気のアーケードゲームが何度でもフリープレイで遊びべます。

年齢問わず家族で楽しめる人気コーナーです。

【乗り物コーナー】

お子様に大人気の乗り物が何周でもフリープレイで楽しめます。

SNSで話題のひとり用観覧車やユニークな宇宙船の乗り物が新登場しました。

【ベビーコーナー】

3歳までのお子様専用のベビーコーナーが広々リニューアル!ベビーボールプール、絵本や知育玩具など、小さなお子様が安心して楽しめる様々な遊具を取り揃えています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 茨城うしく店オープン!ユーエスマート『キッズランドUS 』 appeared first on Dtimes.