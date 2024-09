信州大学医学部小児医学教室の三代澤 幸秀助教が開発したシリアスゲーム「はじめての児童発達支援」が、2024年9月26日〜29日に千葉・幕張メッセで開催される東京ゲームショウ2024に出展されます。

本作品は、障がいのある子どもたちに対する支援活動(療育)をテーマにしたスマートフォン向けのゲームです。

信州大学医学部「はじめての児童発達支援」

アプリ名 : シリアスゲーム「はじめての児童発達支援」

提供開始日 : ブラウザゲーム版配信中、アプリ版申請中(9月下旬予定)

対応機種/OS : iOS、アンドロイド ブラウザ版はネット環境なら

どんなデバイスでもプレイ可能

価格 : 無料

信州大学医学部小児医学教室の三代澤 幸秀助教が開発したシリアスゲーム「はじめての児童発達支援」が、2024年9月26日〜29日に千葉・幕張メッセで開催される東京ゲームショウ2024に出展。

本作品は、障がいのある子どもたちに対する支援活動(療育)をテーマにしたスマートフォン向けのゲームです。

シリアスゲームとは社会問題の解決促進を目的としたゲームです。

三代澤助教は医学生らとともにこれまで妊産婦支援・新生児医療体験・感染対策を題材としたシリアスゲームをリリースしてきました。

同医師は新生児医療を専門とする小児科医ですが、医療的ケアを必要とするお子様の支援に携わっており、一般の方が目にする機会の少ない児童発達支援施設での療育活動を多くの方に知ってもらいたいという思いで今作を制作しました。

ゲームの舞台は長野市にある児童発達支援センター「にじいろキッズらいふ」です。

ロールプレイング形式で施設内を自由に探索でき、施設の職員や子どもたち、保護者と関わりながら、療育や医療的ケア、在宅医療などを学ぶことができます。

東京ゲームショウに出展することで、障がい児支援の現場に触れたことがない一般の方々にも、その重要性を知っていただくことを目指としているとの事です。

ブースでは新生児医療体験ゲーム「はじめてのNICU」など過去に制作したゲームも併せて展示しており、いずれも体験できます。

東京ゲームショウ会場への入場に当たってはチケットが必要です。

東京ゲームショウWebサイトからご登録ください。

このゲームは三代澤助教が代表を務める医療的ケア児支援団体「M-Terrace」のWebサイト https://msserious.com (二次元コード参照)から入手できます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京ゲームショウ出展!信州大学医学部「はじめての児童発達支援」 appeared first on Dtimes.