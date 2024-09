リワーディングは、ペットと飼い主に新たな安心を提供することを目的に自宅から手軽に獣医師とビデオ通話ができる新サービス「オンラインどうぶつ病院Talkvets(トークベッツ)」の提供を10月10日(木)に開始します。

リワーディング「オンラインどうぶつ病院Talkvets」

サービス名: オンラインどうぶつ病院Talkvets(トークベッツ)

提供開始日: 2024年10月10日(木)

提供時間 : 月・金・土 13:00〜17:00/21:00〜27:00(翌3:00)

火・水・木 21:00〜27:00(翌3:00)

料金 : ●オンライン相談コース 3,500円(税込)/

15分まで、即時予約可能

●セカンドオピニオン相談コース 5,500円(税込)/

30分まで、1日前まで予約可能

決済方法 : クレジットカード決済(クレジットカードの事前登録が必要です)

申込方法 : 公式LINEのお友達登録/サービス申込後、

LINEリッチメニューから予約可能

株式会社リワーディングは、ペットと飼い主に新たな安心を提供することを目的に自宅から手軽に獣医師とビデオ通話ができる新サービス「オンラインどうぶつ病院Talkvets(トークベッツ)」の提供を10月10日(木)に開始。

サービス開始に先駆け、9月9日(月)よりクラウドファンディングを実施しており、サポーターを募集中です。

■サービスの特徴

*オンライントリアージ

自宅からビデオ通話によって受診の必要性を獣医師に相談することが可能です。

自宅で様子をみる場合でも、受診の目安などをアドバイスしお仕事の調整などに役立てます。

*セカンドオピニオンの提供

今まで、他の獣医師の意見を聞くためには別の病院にペットを連れて行かなければならず、ペットと飼い主の負担となっていましたが、同社のサービスによって、オンラインで手軽に獣医師に相談することができ、情報を得ることができます。

*病院選択アドバイザー

夜間対応が可能な病院の情報はもちろん、今ある症状からどういった病院を受診すれば最適なのかなど、独自の病院マップを使用し、お住まいの場所も考慮しながら獣医師が専門家の目線で病院選びをサポートします。

■利用の流れ

*公式LINEのお友達登録

*LINE上でサービス申込

*LINEリッチメニューからご希望のコース、日時を予約

*予約時間になったらLINEリッチメニューからビデオ通話画面にアクセス

■クラウドファンディングでサポーターを募集中

オープンに先駆け、Talkvets(トークベッツ)では9月9日(月)から、より多くのペットと飼い主に獣医療におけるオンラインの使い方を認知してもらうこと、獣医師に新しい働き方を提案することを目的にクラウドファンディングを実施しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オンラインで手軽に獣医師に相談!リワーディング「オンラインどうぶつ病院Talkvets」 appeared first on Dtimes.