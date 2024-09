「ハードブロマイド」と「アクリルキーホルダー」新発売！「ラグビー日本代表」オフィシャルライセンス商品 

ソニー・クリエイティブプロダクツは、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会からラグビー日本代表の商品化権を預かるライセンス事務局との契約に基づき、ラグビー日本代表の商品化の窓口を担っています。

今回、ライセンシー企業であるサイバーネットが、日本代表選手の写真を使用した「ラグビー日本代表」のオフィシャルライセンス商品、ハードブロマイドとアクリルキーホルダーを発売しました。

「ラグビー日本代表」オフィシャルライセンス商品

価格 :500円(税込)

発売日 :2024年9月6日

サイズ :W127mm×H89mm

素材 :PET紙 200ミクロンラミネート加工

パッケージ:アルミ蒸着封入

全23種のシークレット販売商品となります。

商品画像は全てイメージとなります。

ラグビー日本代表 ハードブロマイド

<ラグビー日本代表 アクリルキーホルダー>

価格 :500円(税込)

発売日 :2024年9月6日

サイズ :W36mm×H50mm

素材 :アクリル樹脂 ※ボールチェーン付き

パッケージ:アルミ蒸着封入

全23種のシークレット販売商品となります。

商品画像は全てイメージとなります。

<予定販売場所>

・日本ラグビーフットボール協会 公式オンラインショップ

https://shop.rugby-japan.jp

・日テレ屋 東京駅店

https://www.nitteleya.jp/tokyo

・キャップ・ラガーズ 熊谷店、オンラインショップ

https://shop.capruggers.com/

・fave 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/fave-e/

(C)JRFU,2024

