Á°±à¿¿À»»á¡¡¥Ð¥é¥À¥óºÇ¸å¤Î½Ð±é¤Ç¥¥ó¥°¥«¥º¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤²áµî¤òË½Ïª¤µ¤ìÀÖÌÌ¡ÖÆ¬¤¤¤«¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÁ°±à¿¿À»»á¡Ê50¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎMX¡Ö¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£VTR½Ð±é¤·¤¿JFL¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¤ÎFW»°±ºÃÎÎÉ¡Ê57¡Ë¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥Ð¥é¥À¥ó¹¥¤¡É¥«¥º¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¥¾¥Î¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¤Ê¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡£ËÍ¤¬¥Ý¥ë¥·¥§¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¥¾¥Î¤â¥Ý¥ë¥·¥§¾è¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤¼¤«¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤Ë¡×¤ÈÁ°±à¤È¤Î²û¤«¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¥¾¥Î¤Î±ÇÁü¸«¤ë¤È¡¢¥ä¥ó¥Á¥ã¤½¤¦¤Ç¡¢¤¤ê¤Ã¤È¡£¡ÊºÇ¶á¤Ï¡Ë¿â¤ì¤¹¤®¤Ç¤¹¤è¡¢Í¥¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Á°±à¤Ï¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¸«¤Æ¤¿¤¾¤Ã¤Æ¥á¡¼¥ë¤ò¤¯¤ì¤Æ¡£Ç¯²¼¤Ç¤âÉ¬¤ºÌÜÀþ¤ò²¼¤²¤Æ°ì½ï¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¼ã¤¤º¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¤ê¡£Åö»þ¤Ï¡ÖÁ´Éô¥Þ¥Í¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥º¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¿¿©¤Ù¤Æ¤ë¤«¤È¤«¡¢¤É¤³¤ÇÍÎÉþÇã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤È¤«¡¢¤É¤³¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ë¤È¤«¡¢Á´Éô¤Ä¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤¹¤ë¶âÂ¼µÁÌÀ»á¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤·¤¿¤Î¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Á°±à¤Ï¡ÖÆ¬¤¤¤«¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¼ã¤¤¤È¤¤Ï¡×¤ÈÀÖÌÌ¡£¡Ö¤¤¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¼ã¤¤¤È¤¤Ï¡×¤ÈÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°±à¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬¥Ð¥é¥À¥óºÇ¸å¤Î½Ð±é¡£¡Ö¥Ð¥é¥À¥ó¤ÏÆÈÆÃ¤Î´Ë¤¤´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤â°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ëÈ¯¸À¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¥«¥º¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£