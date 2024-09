色鮮やかなマーブルデニッシュ！グランマーブル「京・十二単」

グランマーブルは、2024年10月に創業28周年を迎える記念として、紫式部ゆかりの地 京都にちなんだ、マーブルデニッシュ「京・十二単(きょう・じゅうにひとえ)」を2024年9月20日(金)に発売します(一部店舗を除く)。

本商品は2025年3月までの期間限定販売となります。

グランマーブル「京・十二単」

「何層にも織り重ねる」が十二単とマーブルデニッシュのキーワード。

マーブルデニッシュは、生地を何層にも重ねることでふんわりとした食感を生み出しています。

生地の層の間に色を重ねるグランマーブル初の試みにより、「十二単」の華やかさを表現。

デニッシュ生地に、いちご、宇治抹茶、むらさきいも餡、国産の鳴門金時の甘露煮を織り込みんでいます。

優雅な装いをまとった新商品が届けられます。

■マーブルデニッシュ「京・十二単」

十二単をイメージした色鮮やかなマーブルデニッシュ「京・十二単」。

贅沢な1本と、食べやすくスライスした個包装4枚入りのPARTAGER-パルタージェ-の2パターンで登場します。

京都のお土産にはもちろん、七五三や成人式、卒業式などお祝いの贈り物にも最適です。

価格 :1本/1,998円(税込)

個包装4枚入/1,512円(税込)

販売期間:2024年9月20日〜2025年3月

購入は、グランマーブル直営店、オンラインショップ、電話、FAXにて。

グランマーブルのオレンジのパッケージに、十二単をイメージした掛け紙と飾り結びをあしらった「京・十二単」特別仕様(左:1本右:個包装4枚入)

■グランマーブル直営店

グランマーブル直営店は京都に4店舗と大阪に1店舗あります。

いずれもアクセス良好です。

グランマーブル祇園本店/カフェ&シャンパーニュ祇園ちから

〒605-0074 京都市東山区祇園町南側

TEL:075-533-7600

グランマーブル祇園

グランマーブル ファクトリー店

〒601-8182 京都市南区上鳥羽北島田町93番

TEL:075-682-1200

グランマーブル ファクトリー店

グランマーブル 四条御旅庵

〒600-8003 京都市下京区御旅宮本町13

TEL:075-229-6000

四条御旅庵

グランマーブル 京都駅店

〒600-8216 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

JR京都駅2階西口(改札前)「京名菓・名菜処 亰(みやこ)」内

TEL:075-342-0001

京都駅店

グランマーブル 高島屋大阪店

〒542-8510 大阪市中央区難波5丁目1番5号 地階食料品売場

TEL:06-6631-1101(代)

グランマーブル 郄島屋大阪店

(個包装4枚入の発売は9月25日頃を予定しています)

