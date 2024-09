長期にわたり絵画展、藤鼓ギャラリー、作家[加藤 由利子]が手掛ける個展『日本画家 加藤由利子』展を2024年9月〜2025年2月までの第3週 月曜日〜土曜日まで藤鼓ギャラリーで行います。

『日本画家 加藤由利子』展

イベント名 : 「日本画家 加藤由利子」展

開催日時 : 2024年9月〜2025年2月まで

第3週 月曜日〜土曜日まで

月〜金曜日[午後13時〜16時まで]・

土曜日[午前10時〜16時まで]

会場 : 藤鼓ギャラリー

(〒410-2213 静岡県伊豆の国市戸沢260-1 電話(055)947-0891)

アクセス : 新幹線「三島」駅→伊豆箱根「伊豆長岡」駅→東海バス

「三津坂(みとさか)」→徒歩1分

協賛 : 有限会社 伊豆プラ

長期にわたり絵画展、藤鼓ギャラリー、作家[加藤 由利子]が手掛ける個展『日本画家 加藤由利子』展を2024年9月〜2025年2月までの第3週 月曜日〜土曜日まで藤鼓ギャラリーで開催。

■「日本画家 加藤由利子」展 開催の背景

藤鼓ギャラリーは半年毎に作品替えをします。

今回は、日本画とイラストの展示です。

■藤鼓ギャラリーについて

年齢層幅広く、子供から大人まで、誰でも気軽な感じで、時間のある時に自由に見に来てほしいです。

販売については、原画・複製画・画集(自作)・文具・雑貨などを販売。

<藤鼓ギャラリー会期内容>

2024年9月16日(月)〜9月21日(土)まで

2024年10月14日(月)〜10月19日(土)まで

2024年11月11日(月)〜11月16日(土)まで

2024年12月16日(月)〜12月21日(土)まで

2025年1月13日(月)〜1月18日(土)まで

2025年2月10日(月)〜2月15日(土)まで

月〜金[午後13時〜16時まで]・土曜日[午前10時〜16時まで]

【予告】

第27回「日本画家 加藤由利子」展

会期:2025年4月23日(水)〜4月29日(火)

時間:午前10時〜午後18時30分まで(※最終日は16時閉場)

会場:松坂屋上野店7階アートスペース

(〒110-8503 東京都台東区上野3丁目29番地5号 電話(03)3832-1111)・

作家在廊(初日(23日)・土日・最終日(29日)※他、当番対応あり)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 伝統ある日本画の和の心・華のある世界!『日本画家 加藤由利子』展 appeared first on Dtimes.