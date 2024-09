八木アリサ＆emmaがクラシカルでエレガントに着こなす！MERCURYDUO『#mm』第1弾

「MERCURYDUO(マーキュリーデュオ)」は、モデル・女優の八木アリサさん&emmaさんを起用したWEBマガジン『#mm』の第1弾を、2024年9月19日(木)より公式通販サイト「RUNWAY channel」で公開します。

MERCURYDUOが八木アリサさんとemmaさんを起用するのは今回が初めてとなります。

MERCURYDUO『#mm』第1弾

重なり合う魅力を楽しむ「MAKE MY DUO.」をブランドコンセプトに、フェミニンスタイルで新しい女性像を提案するMERCURYDUO。

2024 Autumunのコレクションでは、「MOMENT」をシーズンコンセプトに、センシュアリティをシックでエレガントに着こなす、クラシカルなスタイルを提案します。

暑さの残る時期でも季節のムードを纏いながら、本格的に秋深まる頃にはレイヤードで重なりを楽しめるアイテムをラインアップしました。

WEBマガジン第一弾では、ブランドコンセプトである「MAKE MY DUO.」を体現するモデルとして、八木アリサさんとemmaさんを起用し、1960年代のクラシカルな品格漂う大人の女性像を表現しています。

ファーやチュール、レースなどをポイントであしらった、MERCURYDUOならではの余裕のある上品な女性のフェミニンスタイルを展開します。

八木アリサさんが着こなすスウィートなスタイリング、emmaさんが着こなすモードなスタイリングにも注目です。

第2弾は10月11日(金)に公開を予定しており、MERCURYDUOの公式SNSで最新情報を確認してください。

■WEBマガジン第一弾 掲載アイテム

One piece 16,830円 Knit 7,150円 Skirt 15,400円 Shoes 15,400円

One piece 17,600円 Shoes 15,400円

One piece 17,930円 Bag 9,350円 Shoes 13,200円

Jaket 18,700円 Blouse 9,790円 Skirt 14,300円

Bag 12,100円 Shoes 13,200円

Jacket 19,800円 Knit 8,800円

Skirt 14,300円 Shoes 15,400円 Choker 2,750円

Cardigan 12,100円 Knit 5,830円

Skirt 14,300円 Shoes 14,300円

Jaket 18,700円 One piece 19,800円 Skirt 14,300円 Shoes 16,500円

One piece 16,500円 Shoes 19,800円

※全て税込価格

※ラインアップの一部紹介のため、詳細は特設ページを御覧ください

■八木アリサプロフィール

1995年7月31日生まれ、北海道出身。

モデル・女優。

2008年より雑誌「nicola(ニコラ)」モデルを経て、雑誌「ViVi(ヴィヴィ)」の専属モデルを10年務め2021年に卒業。

現在はsweet、ar、VOCEなどのモデルや、女優としても様々な作品に出演し、活躍の場を広げている。

■emmaプロフィール

1994年4月1日生まれ、北海道出身。

モデル・女優。

2012年、雑誌の表紙を飾りプロモデルとしてデビュー。

「ViVi(講談社)」専属モデル、「A-Studio(TBS)」9代目MCアシスタントを経て、さまざまなファッション誌でカバーを飾る傍ら、ファッションショーやテレビ、イベントなどで活躍し、女優としても様々な作品に出演。

現在はアパレルブランド・ER(イーアール)を立ち上げ、ディレクターとしても活動。

