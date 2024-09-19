¥¢¥í¥Þ¤Î¹á¤ê¤Ç¼êÈ©¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤àÈþÍÆ±Õ¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ø¥¢¥í¥Þ¥Ï¥ó¥É¥»¥é¥à¥»¥Ã¥È¡Ù
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤Ï¡¢Å·Á³ÀºÌý¢¨1¤òÇÛ¹ç¤·¤¿5¼ïÎà¤Î¥Ï¥ó¥ÉÍÑÈþÍÆ±Õ¡Ø¥¢¥í¥Þ¥Ï¥ó¥É¥»¥é¥à¥»¥Ã¥È¡Ù¤ò¡¢2024Ç¯11·î19Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï11:00º¢¹¹¿·Í½Äê)¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ø¥¢¥í¥Þ¥Ï¥ó¥É¥»¥é¥à¥»¥Ã¥È¡Ù
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§¥¢¥í¥Þ¥Ï¥ó¥É¥»¥é¥à¥»¥Ã¥È
ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§30g¡ß5ËÜ¥»¥Ã¥È¡¿2,970±ß(ÀÇ¹þ)
¾¦ÉÊÆÃÄ§¡¡¡§¡ý½á¤¤¡¦¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥×À®Ê¬¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Æ¥ª¥°¥ê¥«¥ó¢¨2¡¢
¥Ö¥É¥¦¤Ä¤ë¥¨¥¥¹¡¢¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤òÇÛ¹ç¡£
½á¤¤¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¼êÈ©¤Ë¡£
¡ý¤·¤Ã¤«¤ê¤¦¤ë¤ª¤¦¤Î¤Ë¡¢¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿»È¤¤¿´ÃÏ¡£
¡ýµ¤Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë5¼ï¤Î¥¢¥í¥Þ¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤Ï¡¢Å·Á³ÀºÌý¢¨1¤òÇÛ¹ç¤·¤¿5¼ïÎà¤Î¥Ï¥ó¥ÉÍÑÈþÍÆ±Õ¡Ø¥¢¥í¥Þ¥Ï¥ó¥É¥»¥é¥à¥»¥Ã¥È¡Ù¤ò¡¢2024Ç¯11·î19Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï11:00º¢¹¹¿·Í½Äê)¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£
¡Ø¥¢¥í¥Þ¥Ï¥ó¥É¥»¥é¥à¥»¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢½á¤¤¡¦¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥×À®Ê¬¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Æ¥ª¥°¥ê¥«¥ó¢¨2¡¢¥Ö¥É¥¦¤Ä¤ë¥¨¥¥¹¡¢¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤òÇÛ¹ç¡£
Åß¤Î´¥Áç¤ä½ÕÀè¤Î»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¼ê¸µ¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê5¼ï¤Î¥¢¥í¥Þ¤¬¤¿¤Î¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥»¥Ã¥ÈÈ¢Æþ¤ê¤Ç¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ã¥ß¥ó¥È¡¡ÁÖ¤ä¤«¤ÊÀ¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¡ä
¡ã¥·¥È¥é¥¹¡¡¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¹á¤ê¡ä
¡ã¥í¡¼¥º¡¡ÌÀ¤ë¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡ä
¡ã¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¡¿´¤ò²ò¤¤Û¤°¤¹¹á¤ê¡ä
¡ã¥¤¥é¥ó¥¤¥é¥ó¡¡¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤ÇÇ»¸ü¤Ê¹á¤ê¡ä
»ÈÍÑÊýË¡¡¡¡§Å¬ÎÌ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢»ØÀè¤Ê¤É´¥Áç¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë²Õ½ê¤Ë¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥Ï¥Ã¥«¡§¥Ï¥Ã¥«ÍÕÌý ¥·¥È¥é¥¹¡§¥ª¥ì¥ó¥¸Ìý¡¢¥ì¥â¥ó²ÌÈéÌý¡¢¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹Ìý¡¢¥é¥¤¥àÌý ¥í¡¼¥º¡§¥À¥Þ¥¹¥¯¥Ð¥é²ÖÌý ¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡§¥é¥Ù¥ó¥À¡¼Ìý ¥¤¥é¥ó¥¤¥é¥ó¡§¥¤¥é¥ó¥¤¥é¥ó²ÖÌý
¢¨2 ¿åÍÏÀ¥×¥í¥Æ¥ª¥°¥ê¥«¥ó
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥¢¥í¥Þ¤Î¹á¤ê¤Ç¼êÈ©¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤àÈþÍÆ±Õ¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ø¥¢¥í¥Þ¥Ï¥ó¥É¥»¥é¥à¥»¥Ã¥È¡Ù appeared first on Dtimes.