大阪初の羊肉イベント！大阪ひつじフェスタ2024

大阪ひつじフェスタ2024実行委員会は、大阪初のイベント『大阪ひつじフェスタ2024』を、2024年10月19日(土)と20日(日)の2日間、大阪市北区中津にあるOSAKA FOOD LABにて開催します。

大阪ひつじフェスタ2024

開催日時 : 2024年10月19日(土) 11:00〜19:00

20日(日) 11:00〜17:00

※雨天決行(会場は半屋内)

場所 : OSAKA FOOD LAB

大阪府大阪市北区中津1-1-36

「阪急大阪梅田駅」より徒歩8分

「大阪メトロ御堂筋線中津駅」5号出口より徒歩3分

実施内容 : 各種ラム肉のフード、オーストラリア産ワイン及び

ビールなどのアルコール類、

ソフトドリンクなどの販売、PRブースなど

入場料 : 500円(高校生以下無料)

各種フード及びドリンク類はチケットをお買い求めください。

※お支払いには、現金の利用はできませんのでご注意ください。

<利用いただける決済方法>

クレジットカード(タッチ決済)

SuicaやPASMOなどの交通系電子マネー

iDやQUICPayなどの電子マネー

■ 大阪ひつじフェスタ2024について

2014年から東京で開催され、2日間で最大6万人を動員した実績をもつ、老舗羊イベント「羊フェスタ」。

主催する菊池 一弘氏(ラムバサダーのメンバーのひとり)が、「大阪ひつじフェスタ」のイベントディレクターとして参加。

食の都といわれる大阪ですが、世界のごちそう肉である羊肉を提供するお店はまだまだ少数です。

LAMBASSADOR(ラムバサダー)についての詳細はこちら

http://aussielamb.jp/lambassador/

事前チケット販売(Peatix):

事前チケット(フードチケット付き)購入の方を対象に、抽選で50名様に羊マスコットなどのオリジナル羊グッズをプレゼントします。

共催:大阪ひつじフェスタ2024実行委員会

MLA(ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア)

協賛:ビクトリア州政府(オーストラリア)

協力:羊齧協会

■出店予定

※出店店舗及びメニューは予告なく変更になる場合があります。

※価格は税込価格です。

(1) スタンド メリーサンノソバージュ(大阪・十三)

羊のガレットロール 1,100円、羊乳ガレット 550円

(2) ひつじアンダーグラウンド(神戸・三宮)

ラムチョップ(1,100円)、ヤンロウ(550円)、ラムのスパイス唐揚げ(550円〜)

(3) ビールと羊(大阪・東梅田)

秘伝のビール漬けジンギスカン、羊飼いソーセージ、ラムチョップ(各1,100円)、クラフトビール

(4) 羊頓堀(大阪・難波)

羊乳はちみつジェラート、羊乳プリン、羊乳チーズ(各550円)

(5) 彩り鍋さかい(大阪・北新地)

羊肉の白湯薬膳粥(1,100円)

(6) 炭火串焼 ウシラム(大阪・西九条)

ラムのスパイス春巻き(550円)

(7) スタンドカレーワタナベ(大阪・北新地)

羊のドライキーマ、ラムしゃぶカレー(各1,100円)、キーマとカレーのあいがけ(1,650円)

(8) ラム白湯専門店 羊羊羊(大阪・吹田)

ラム白湯ラーメン(1,100円)、羊羊羊炊き込みご飯(550円)

(9) ヴァイアンドフェロウズ

オーストラリア産各種グラスワイン、クラフトジン、ウイスキーなど(550円〜)、ワインボトル(2,200円〜)

(10) LAMBASSADOR(ラムバサダー)

オーストラリア産ラムPR大使ラムバサダーによる至福の羊肉メニューを提供

10/19(土) Chi-fu・東浩司

羊肉の麻婆豆腐(1,100円)

10/20(日) 黒羊羊肉串店 BLACK SHEEP・高橋裕基、プルマン東京田町・福田浩二

クミンスパイスのラム串、ねぎ塩のタン串、自家製七味のせせり串(各550円)、ラムバサダー特製ラムチョップ(1,100円)

