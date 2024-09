50周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」をお祝いした、記念金貨が登場する。2024年11月1日のハローキティ50周年を記念して、「ハローキティ新幹線」とハローキティがサンリオの人気キャラクターとともにデザインされた純金製プルーフ貨幣が、クック諸島の正式な法定貨幣として発行されることが決定した。新大阪―博多間を運行中の500系「ハローキティ新幹線」とハローキティを中心に、シナモロールやクロミといったサンリオの人気キャラクターが大集合♪ ピンクのリボントンネルに出発進行!各キャラクターはハローキティのかわいい耳をかたどったリボンのカチューシャをお揃いで被っているのにもご注目を。発行数は限定500点、「ハローキティ新幹線」をイメージしたアクリル製展示スタンドが付属する。2024年9月19日より、PREMICOオンラインショップにてお取り扱いされているので、ぜひ記念にどうぞ。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654176 /JR西日本商品化許諾済