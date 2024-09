カプセルトイにたっぷり入ってとっても便利、プラスチックモデルみたいなデザインが面白い「サンリオキャラクターズ プラスチックモデルバッグコレクション」が新登場。サンリオキャラクターたちがランナーに吊るされちゃった!アイピーフォーからリリースされるカプセルトイ「サンリオキャラクターズ プラスチックモデルバッグコレクション」は、その名の通りプラスチックモデルのランナー風のデザインがとってもキュートでユニークなアイテム。カラフルで可愛いアートは華やかで、今作は「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポチャッコ」「サンリオキャラクターズ」がラインナップ。袋サイズは、ノートや水筒なども入れることができるサイズ感で、ちょっとしたお買い物にもぴったり。可愛いキャラクターたちがお出かけを楽しくしてくれそうですね♪2024年9月下旬から順次展開されていくとのこと。お手軽なサブバッグをお探しの方、サンリオ好きの方にオススメです!(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653109