Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

19ÆüÍ¼Êý¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î²¼¿åÆ»¤Î¹©»ö¸½¾ì¤ÇÃËÀ­ºî¶È°÷2¿Í¤¬Î®¤µ¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È19Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÃæ±û¶è¤Ç¡Ö²¼¿åÆ»¹©»öÃæ¤ËÃËÀ­¿¦°÷2¿Í¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡¢»Ñ¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Åö»þÃÏ²¼10¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ËËäÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤Ç10¿ÍÄøÅÙ¤Îºî¶È°÷¤¬ÂÑ¿Ì²½¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬µÞ·ã¤Ë²¼¿åÆ»Æâ¤Î¿åÎ®¤¬Áý¤¨Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿30Âå¤È40Âå¤ÎÃËÀ­ºî¶È°÷¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÁêÌÏ¸¶»ÔÃæ±û¶è¤Ç¤Ï¸á¸å4»þ30Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë33¥ß¥ê¤Î·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤ÇÉÕ¶á¤Î²¼¿åÆ»¤äÀî¤Ê¤É¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£