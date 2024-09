フジテレビは19日、セリエAのペルージャの全22試合とサントリーサンバーズ大阪を中心とした大同生命SV.LEAGUE(SVリーグ) 2024-25シーズンの試合を放送することを発表した。フジテレビ公式サイトが伝えている。

男子日本代表のキャプテン石川祐希が加入したペルージャは、2023―24シーズンにセリエA制覇に加え、世界クラブ選手権で2連覇も果たし、世界最強とも称されているチームだ。石川の加入で日本からも注目が集まっている。

そのペルージャのセリエA2024-25シーズンの全22試合をFODおよびフジテレビNEXT ライブプレミアムで日本語実況、解説付きで生中継するとしている。

さらに、10月に開幕するSVリーグについても、日本代表の若きエースである郄橋藍が入団したサントリーの試合を中心に、フジテレビNEXT ライブプレミアムで生中継と録画放送がされる。

パリ2024オリンピックで日本中に感動を与えた男子バレーの選手なども登場するクラブシーズンから目が離せない。

▼ペルージャの放送日程

2024年

■第1節 9月29日(日)ペルージャvsヴェローナ

■第2節 10月6日(日)パドバvsペルージャ

■第3節 10月13日(日)モデナvsペルージャ

■第4節 10月20日(日)ペルージャvsチステルナ

■第5節 10月27日(日)トレンティーノvsペルージャ

■第6節 11月3日(日・祝)ペルージャvsチヴィタノーヴァ

■第7節 11月10日(日)ターラントvsペルージャ

■第8節 11月17日(日)ペルージャvsグロッタッツォリーナ

■第9節 11月24日(日)ミラノvsペルージャ

■第10節 12月1日(日)モンツァvsペルージャ

■第11節 12月8日(日)ペルージャvsピアチェンツァ

■第12節 12月15日(日)ヴェローナvsペルージャ

■第13節 12月22日(日)ペルージャvsパドバ

■第14節 12月26日(木)ペルージャvsモデナ

2025年

■第15節 1月5日(日)チステルナvsペルージャ

■第16節 1月12日(日)ペルージャvsトレンティーノ

■第17節 1月19日(日)チヴィタノーヴァvsペルージャ

■第18節 2月2日(日)ペルージャvsターラント

■第19節 2月9日(日)グロッタッツォリーナvsペルージャ

■第20節 2月16日(日)ペルージャvsミラノ

■第21節 2月23日(日・祝)ペルージャvsモンツァ

■第22節 3月2日(日)ピアチェンツァvsルージャ

▼SVリーグの放送日程

2024年

■第1節

MEN GAME1

10月11日(金)25:00~(録画放送)

サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオン

WOMEN GAME1

10月12日(土)14:00~(生放送)

NECレッドロケッツ川崎 vs 埼玉上尾メディックス

MEN GAME2

10月13日(日)13:00~(生放送)

広島サンダーズ vs 東レアローズ静岡

■第2節

MEN GAME1・2

10月19・20日(土・日)13:30~(生放送)

ヴォレアス北海道 vs サントリーサンバーズ大阪

■第4節

MEN GAME1・2

11月3日(日)19:00~(生放送)・4日(月祝)15:00~(生放送)

サントリーサンバーズ大阪 vs 東京グレートベアーズ

■第6節

MEN GAME1・2

11月16・17日(土・日)14:00~(生放送)

大阪ブルテオン vs ジェイテクトSTINGS愛知

■第7節

MEN GAME1・2

11月23日(土)14:00~(生放送)・24日(日)19:00~(録画放送)

ジェイテクトSTINGS愛知 vs サントリーサンバーズ大阪

■第9節

MEN GAME1・2

12月7日(土)15:30~(生放送)・8日(日)14:30~(生放送)

ウルフドッグス名古屋 vs サントリーサンバーズ大阪

■第10節

MEN GAME1・2

12月29・30日(日・月)13:00~(生放送)

サントリーサンバーズ大阪 vs ウルフドッグス名古屋