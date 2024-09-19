°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¡È½¤Éü¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡É¤È¤Ï? ¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¯²óÅú¤Ë²ñ¾ì¤Û¤Ã¤³¤ê
½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖSK-II LXP ACT OF CRAFTMANSHIP¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦SK-II¤Ï¡¢¾¢¤Îµ»¤òÄÉµá¡¦·ë½¸¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSK-II LXP ¶â·Ñ¤®¡×¤ò9·î20Æü¤ËÁ´¹ñÉ´²ßÅ¹¤ÎSK-II¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¡¢ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤Î³°ÊÉ°ìÌÌ¤Ë¡¢»þ¤ò·Ð¤¿¤â¤Î¤ò¿·¤¿¤ÊÈþ¤Ø¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡È¶â·Ñ¤®¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°±ÇÁü¤ò3Æü´Ö¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅê±Æ¤¹¤ë¡ÖACT OF CRAFTMANSHIP¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
½éÆü¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¡¢¥×¥ì¥¹¸þ¤±ÅÀÅô¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹Ç¯SK-II¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿SK-II¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤Î¾å¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÀÅô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìó5Ê¬´Ö¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤¦¤Ã¤È¤ê¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢»°±Û·à¾ì¤Ç¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¡£°½À¥¤Ï¡¢¶â·Ñ¤®¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡È½¤Éü¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀöÂõ¤Î´³¤¹¤ä¤Ä¤¬»å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Å¤µ¤Ç¿¿¤óÃæ¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´³¤·¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£ËÀ¤ËÊÑ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£ÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¯²óÅú¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦SK-II¤Ï¡¢¾¢¤Îµ»¤òÄÉµá¡¦·ë½¸¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSK-II LXP ¶â·Ñ¤®¡×¤ò9·î20Æü¤ËÁ´¹ñÉ´²ßÅ¹¤ÎSK-II¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¡¢ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤Î³°ÊÉ°ìÌÌ¤Ë¡¢»þ¤ò·Ð¤¿¤â¤Î¤ò¿·¤¿¤ÊÈþ¤Ø¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡È¶â·Ñ¤®¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°±ÇÁü¤ò3Æü´Ö¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅê±Æ¤¹¤ë¡ÖACT OF CRAFTMANSHIP¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢»°±Û·à¾ì¤Ç¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¡£°½À¥¤Ï¡¢¶â·Ñ¤®¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡È½¤Éü¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÀöÂõ¤Î´³¤¹¤ä¤Ä¤¬»å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Å¤µ¤Ç¿¿¤óÃæ¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´³¤·¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£ËÀ¤ËÊÑ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£ÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¯²óÅú¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£