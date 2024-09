白雪レイド出演！Buber【EggyParty】「今夜もエギパー」

Buberは、2024年9月19日(木)に、NetEase Gamesが運営する『Eggy Party』のゲーム大会「【EggyParty】「今夜もエギパー」スタートダッシュ祭 feat. 白雪レイド【Buber FEST】」を開催します。

Buberは、2024年9月19日(木)に、NetEase Gamesが運営する『Eggy Party』のゲーム大会「【EggyParty】「今夜もエギパー」スタートダッシュ祭 feat. 白雪レイド【Buber FEST】」を開催。

本大会は「Eggy Party VTuber配信フェス 第2部」とBuberがコラボしたエンタメ大会となっており、イベント初日に、カスタムマッチ大会の様子を生配信で届けられます。

参加VTuberは60名超!全6試合行い、その勝敗を競います。

各試合で優勝したVTuberには、賞金5万円をプレゼントします。

6試合で合計30万円の争奪戦!

放送中にはアイテムコードの発表もあります。

●配信日時:2024年9月19日(木) 20:00〜(予定)

●出演者:

ゲスト

白雪レイド

MC

柴田 将平

よしぴ

参加VTuber(五十音順)

藍空ハル/揚げたてポテト/あすい/天使はく/あむ。

/あめかげ/あるち/ヴァリアナ・S・ティンガーネット/ウサガイウミ/卯月のこ/エイル・オリビア/エレブン・ウォーカー/鐘彩めろろ/君野りるる/来栖ケンゴ/KNTKch/狐々宮來狐/胡蝶ここあ/木乃芽もん太/同志かりん/笹ノ音わぽ/させぴこ/小桃ちび/しおこうじ/鯱家るか/シラナミイロリ/翠音シエル/皇ロゼ/空咲まる/ゾンB子/月乃きの/てらなみいおり/天王メイジ/桃帷さくら/兎彩ゆあ/夏宮らむね/なるみゆう/二ノ宮すてねこ/拝師ねる/雛森リコ/姫ータ様/白虎あきね/藤咲まろん/冬原初音/ベリル・ヴィラン/星餅めりー/ぽぽきち/ぼん/薪宮まきの/マヤもち/まんさや/みつば/美夜ルカ/結うめ/望月ペスト/ゆうき。

/勇者マリス/柚ノ希もみ/ユニ・アルシア/Luca黒蜜糖/わなぴよ

◆『Eggy Party』について

『Eggy Party(エギーパーティー)』は、ユーザー1億人以上が集まって楽しむ究極のパーティーロワイヤルゲームです。

一人でも友達と一緒でも、カラフルな障害物コースやアリーナで走って、飛んで、転がって、最後のエギーを目指します。

無限なる不思議なチャレンジに挑戦し、エギーランドで一番のエギーであることを証明しましょう。

新しいスキルやパワーアップをアンロックしてエギーを強化し、友達と協力して頂点を目指す、アクション満載のゲームです。

・公式X : https://x.com/EggyPartyJP

