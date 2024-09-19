【日本テレビ盃】デルマソトガケなどJRA4頭
9月25日（水）に行われる日本テレビ盃（Jpn2）の選定馬について、下記のとおり発表された。
●第71回日本テレビ盃（Jpn2）
施行日：9月25日（水）
施行場：船橋競馬場
距離：1800m
出走資格：サラブレット系 3歳以上オープン
1着賞金：4000万円
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●JRA
ウィリアムバローズ（牡6・栗東・上村洋行）坂井瑠星
ウシュバテソーロ（牡7・美浦・高木登）川田将雅
デルマソトガケ（牡4・栗東・音無秀孝）C.ルメール
メイショウハリオ（牡7・栗東・岡田稲男）浜中俊
●地方
カジノフォンテン（牡8・船橋・玉井昇）騎手未定
ギガキング（牡6・船橋・稲益貴弘）吉原寛人
ゴールドハイアー（牡6・船橋・林正人）騎手未定
サヨノネイチヤ（牡5・大井・坂井英光）騎手未定
シンコーマーチャン（牡10・愛知・今津博之）加藤聡一
ソルトゴールド（牡5・愛知・今津博之）大畑慧悟
ナニハサテオキ（牡5・浦和・平山真希）騎手未定
フォーヴィスム（牡6・川崎・内田勝義）騎手未定
マイネルヘリテージ（牡5・金沢・井樋一也）松戸政也
ライトウォーリア（牡7・川崎・内田勝義）騎手未定