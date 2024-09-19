9月25日（水）に行われる日本テレビ盃（Jpn2）の選定馬について、下記のとおり発表された。

●第71回日本テレビ盃（Jpn2）

施行日：9月25日（水）

施行場：船橋競馬場

距離：1800m

出走資格：サラブレット系 3歳以上オープン

1着賞金：4000万円

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ダートの強豪集結

●JRA

ウィリアムバローズ（牡6・栗東・上村洋行）坂井瑠星

ウシュバテソーロ（牡7・美浦・高木登）川田将雅

デルマソトガケ（牡4・栗東・音無秀孝）C.ルメール

メイショウハリオ（牡7・栗東・岡田稲男）浜中俊

●地方

カジノフォンテン（牡8・船橋・玉井昇）騎手未定

ギガキング（牡6・船橋・稲益貴弘）吉原寛人

ゴールドハイアー（牡6・船橋・林正人）騎手未定

サヨノネイチヤ（牡5・大井・坂井英光）騎手未定

シンコーマーチャン（牡10・愛知・今津博之）加藤聡一

ソルトゴールド（牡5・愛知・今津博之）大畑慧悟

ナニハサテオキ（牡5・浦和・平山真希）騎手未定

フォーヴィスム（牡6・川崎・内田勝義）騎手未定

マイネルヘリテージ（牡5・金沢・井樋一也）松戸政也

ライトウォーリア（牡7・川崎・内田勝義）騎手未定