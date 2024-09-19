ZEROBASEONE 待望の初海外ツアー！日本公演のチケットが19日より最速先行受付開始
グローバルボーイズグループ、ZEROBASEONE初の海外ツアーの日本公演、「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR
[TIMELESS WORLD] IN JAPAN」の詳細が決定した。
デビュー以来、初のアリーナ級海外ツアーとなる公演は、9月20日～22日・韓国のKSPO DOMEでの3公演を皮切りに、シンガポール、バンコク、マニラ、ジャカルタ、マカオ、日本など、全8都市14公演を駆け抜ける。
日本では、11月29日～12月1日に愛知県のAichi Sky Expo ホールA（愛知県国際展示場）、12月4日、5日に神奈川県のKアリーナ横浜で開催される。
日本公演のチケットは9月19日より、ZEROBASEONEオフィシャルファンクラブ最速先行の受付がスタートした。
＜2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN JAPAN＞
【愛知県 | AICHI SKY EXPO ホールA】
11月29日（金）開場/開演17:00/18:00
11月30日（土）開場/開演16:00/17:00
12月1日（日）開場/開演12:00/13:00
【神奈川県 | Kアリーナ横浜】
12月4日（水） 開場/開演16:30/18:00
12月5日（木） 開場/開演15:00/16:30
【リリース情報】
「2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN」
発売日：2024年10月23日（水）
形態数：3形態（初回生産限定盤、通常盤、完全生産限定FC盤）
※各店・各サイトにてご予約好評受付中
※チェーン別購入者先着特典の内容等は、オフィシャルサイトでご確認ください
＜初回生産限定盤(Blu-ray/DVD+ポストカード)＞
DVD：6000円（税込）
Blu-ray：6500円（税込）
▼封入内容（Blu-ray/DVD共通）
・キャラメルBOX仕様
・ポストカード15枚セット
・特典映像：Behind the Scene of 2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN
▼初回仕様封入特典
①購入者限定イベント＆特典応募抽選券（シリアルナンバー）
＜通常盤＞
DVD：3900円（税込）
Blu-ray：4400（税込）
▼初回仕様封入特典
①通常盤ver. ソロセルカフォトカード1枚（全9種からランダム）
②通常盤ver. ソロステージショットフォトカード Type-A 1枚（全9種からランダム）
③購入者限定イベント＆特典応募抽選券（シリアルナンバー）
＜完全生産限定FC盤（Blu-ray＋グッズ）＞
価格：8000円（税込）
▼封入内容（Blu-ray/DVD共通）
・窓付きBOX仕様
・40Pフォトブック
・オリジナルバルーンキーホルダー 1個（全7色からランダム）
▼初回仕様封入特典
①FC限定盤ver. ソロステージショットフォトカードType-B 1枚（全9種からランダム）
②購入者限定イベント＆特典応募抽選券（シリアルナンバー）
（よろず～ニュース編集部）