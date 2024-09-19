グローバルボーイズグループ、ZEROBASEONE初の海外ツアーの日本公演、「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR

[TIMELESS WORLD] IN JAPAN」の詳細が決定した。



【写真】日本公演の詳細が決まったZEROBASEONE

デビュー以来、初のアリーナ級海外ツアーとなる公演は、9月20日～22日・韓国のKSPO DOMEでの3公演を皮切りに、シンガポール、バンコク、マニラ、ジャカルタ、マカオ、日本など、全8都市14公演を駆け抜ける。



日本では、11月29日～12月1日に愛知県のAichi Sky Expo ホールA（愛知県国際展示場）、12月4日、5日に神奈川県のKアリーナ横浜で開催される。



日本公演のチケットは9月19日より、ZEROBASEONEオフィシャルファンクラブ最速先行の受付がスタートした。



＜2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN JAPAN＞

【愛知県 | AICHI SKY EXPO ホールA】

11月29日（金）開場/開演17:00/18:00

11月30日（土）開場/開演16:00/17:00

12月1日（日）開場/開演12:00/13:00



【神奈川県 | Kアリーナ横浜】

12月4日（水） 開場/開演16:30/18:00

12月5日（木） 開場/開演15:00/16:30



【リリース情報】

「2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN」

発売日：2024年10月23日（水）

形態数：3形態（初回生産限定盤、通常盤、完全生産限定FC盤）

※各店・各サイトにてご予約好評受付中

※チェーン別購入者先着特典の内容等は、オフィシャルサイトでご確認ください



＜初回生産限定盤(Blu-ray/DVD+ポストカード)＞

DVD：6000円（税込）

Blu-ray：6500円（税込）

▼封入内容（Blu-ray/DVD共通）

・キャラメルBOX仕様

・ポストカード15枚セット

・特典映像：Behind the Scene of 2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN

▼初回仕様封入特典

①購入者限定イベント＆特典応募抽選券（シリアルナンバー）



＜通常盤＞

DVD：3900円（税込）

Blu-ray：4400（税込）

▼初回仕様封入特典

①通常盤ver. ソロセルカフォトカード1枚（全9種からランダム）

②通常盤ver. ソロステージショットフォトカード Type-A 1枚（全9種からランダム）

③購入者限定イベント＆特典応募抽選券（シリアルナンバー）



＜完全生産限定FC盤（Blu-ray＋グッズ）＞

価格：8000円（税込）

▼封入内容（Blu-ray/DVD共通）

・窓付きBOX仕様

・40Pフォトブック

・オリジナルバルーンキーホルダー 1個（全7色からランダム）

▼初回仕様封入特典

①FC限定盤ver. ソロステージショットフォトカードType-B 1枚（全9種からランダム）

②購入者限定イベント＆特典応募抽選券（シリアルナンバー）



（よろず～ニュース編集部）