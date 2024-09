グローバルボーイズグループ、ZEROBASEONE初の海外ツアーの日本公演、「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR

[TIMELESS WORLD] IN JAPAN」の詳細が決定した。



【写真】日本公演の詳細が決まったZEROBASEONE

デビュー以来、初のアリーナ級海外ツアーとなる公演は、9月20日~22日・韓国のKSPO DOMEでの3公演を皮切りに、シンガポール、バンコク、マニラ、ジャカルタ、マカオ、日本など、全8都市14公演を駆け抜ける。



日本では、11月29日~12月1日に愛知県のAichi Sky Expo ホールA(愛知県国際展示場)、12月4日、5日に神奈川県のKアリーナ横浜で開催される。



日本公演のチケットは9月19日より、ZEROBASEONEオフィシャルファンクラブ最速先行の受付がスタートした。



<2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN JAPAN>

【愛知県 | AICHI SKY EXPO ホールA】

11月29日(金)開場/開演17:00/18:00

11月30日(土)開場/開演16:00/17:00

12月1日(日)開場/開演12:00/13:00



【神奈川県 | Kアリーナ横浜】

12月4日(水) 開場/開演16:30/18:00

12月5日(木) 開場/開演15:00/16:30



【リリース情報】

「2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN」

発売日:2024年10月23日(水)

形態数:3形態(初回生産限定盤、通常盤、完全生産限定FC盤)

※各店・各サイトにてご予約好評受付中

※チェーン別購入者先着特典の内容等は、オフィシャルサイトでご確認ください



<初回生産限定盤(Blu-ray/DVD+ポストカード)>

DVD:6000円(税込)

Blu-ray:6500円(税込)

▼封入内容(Blu-ray/DVD共通)

・キャラメルBOX仕様

・ポストカード15枚セット

・特典映像:Behind the Scene of 2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN

▼初回仕様封入特典

①購入者限定イベント&特典応募抽選券(シリアルナンバー)



<通常盤>

DVD:3900円(税込)

Blu-ray:4400(税込)

▼初回仕様封入特典

①通常盤ver. ソロセルカフォトカード1枚(全9種からランダム)

②通常盤ver. ソロステージショットフォトカード Type-A 1枚(全9種からランダム)

③購入者限定イベント&特典応募抽選券(シリアルナンバー)



<完全生産限定FC盤(Blu-ray+グッズ)>

価格:8000円(税込)

▼封入内容(Blu-ray/DVD共通)

・窓付きBOX仕様

・40Pフォトブック

・オリジナルバルーンキーホルダー 1個(全7色からランダム)

▼初回仕様封入特典

①FC限定盤ver. ソロステージショットフォトカードType-B 1枚(全9種からランダム)

②購入者限定イベント&特典応募抽選券(シリアルナンバー)



(よろず~ニュース編集部)