µð¿Í¤¬Âç¾¡¤ÇÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö£¸¡×¡¡¸Í¶¿£±£²¾¡¡¢²¬ËÜ£²£µ¹æ¡¡£²°Ì¡¦ºå¿À¤È£²º¹¤Ë³ÈÂç
¡¡¡Öµð¿Í£¶¡Ý£°£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç£³Ï¢¾¡¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò£±¤Ä¸º¤é¤·¡Ö£¸¡×¤È¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿¤¬£¸²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³£±£²¾¡¤ËÅþÃ£¡£½é²ó¤Ë´Ý¡¢µÈÀî¤ÎÆóÎÝÂÇ£²ËÜ¤Ê¤É¤Ç£³ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¸Þ²ó¤Ë¤Ï²¬ËÜÏÂ¤¬£²£µ¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£ºÇÃ»£Ö¤Ï£²£³Æü¡£
¡¡»î¹ç¤Ïµð¿Í¤¬¡ÈÂ¹¶¡É¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¥Ð¥ó¥È¤ò»î¤ß¤¿µÈÀî¤¬¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÆóÁö¡¦´Ý¤¬¹¥È½ÃÇ¤Ç»°Åð¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£µÈÀî¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢Âç¾ëÂî¤Îº¸µ¾Èô¤Ç£²ÅÀ¤òÀè¼è¡£¤µ¤é¤Ë¥â¥ó¥Æ¥¹¤Î°ì¼ÙÈô¤Ç¡¢ÆóÁö¡¦µÈÀî¤¬¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç»°ÎÝ¤Ø¡£Êáµå¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï´°Á´¤ËÌµ·Ù²ü¤Ç¡¢·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤¿³Ê¹¥¡£¹²¤Æ¤Æ»°ÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬°Á÷µå¤È¤Ê¤ê¥Ü¡¼¥ë¤Ï³°Ìî¤ØÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´Ö¤ËµÈÀî¤¬À¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝ¤Ï¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï´°Á´¤Ë¥»¡¼¥Õ¡£»°±º´ÆÆÄ¤Ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢È½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸Þ²ó¤Ë¤Ï¡¢ÀõÌî¤¬ÀèÆ¬ÂÇÀÊ¤È¤·¤Æ°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¡£°ìÎÝ¤ËÆ¬¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤à¥Ï¥Ã¥¹¥ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡££±»à¸å¡¢£´ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¤Ë£²¥é¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿¤¬£¸²ó¡¢£±£±£¸µå¤ÎÇ®Åê¡££´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç£³Ï¢¾¡¡££²£°Æü¤«¤é¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤½¤³¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢Âç°ìÈÖ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¹Åç¡õºå¿À¤È¤Î£´Ï¢Àï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¡££²£°Æü¤Î½éÀï¤Ë¤Ï°æ¾å¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£