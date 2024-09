meenoi、初の日本ファンコンサートでJ-POPカバーを披露！公演で印象に残ったこととは？

meenoi(ミノイ)が9月15日、初となる来日ファンコンサート「2024 meenoi 1st Fan Concert in Tokyo」を開催し、会場に集まったミノサム(meenoiのファンの名称)たちと楽しい時間を過ごした。2019年7月に突如として韓国音楽シーンへと登場したmeenoi。ジャンルにとらわれない変幻自在の音楽スタイルを持つ今注目のアーティスト。音楽だけでなく、多様なYouTubeコンテンツのホストとして登場し、ユニークなキャラクターで大衆から愛されている。

1

2

次へ

「2024 meenoi 1st Fan Concert in Tokyo」2部のオープニング曲は「HIP AS F」だった。赤い照明に身を包みサングラスをかけ、フードを被りまさしく“超ヒップ”な登場をした彼女の世界観を開始早々色濃く表現した2部公演が開幕。MCが登場するとトークタイムがスタートし、流暢で可愛らしい日本語で簡単に挨拶をし続けてステージを披露。ミノサムが持参した、「This is my life」のアルバムジャケットの花をモチーフとしたバルーンを持ちながら、2ndフルアルバム「This is my life」から「Now It's here」「A night of crisis」「I need to buy ingredients」「Pick you up」「No.3」の5曲を一気に披露。「I need to buy ingredients」では、アルバムジャケットをイメージした緑と赤のライティングが行われ、開演早々会場は彼女が繰り出す独特の雰囲気に包まれた。「Pick you up」では、歌詞の「どんなものが好きか教えてくれる ダーリン?」の歌詞を照れながら歌うと会場からはそれを煽るかのように「フ〜!」との歓声が。MCトークでは簡単なQ&Aコーナーが繰り広げられ「今までユニークなインスピレーションを受けて作成した楽曲は何か?」と聞かれると「I need to buy ingredients」と回答。「この曲はメロディーが降ってきた」と回答し、その天才っぷりを見せた。続く「2+2=4 broke」は、「理解を深めることで愛に変わるという意味を数式で表現した」という未公開曲だ。彼女が喋る可愛らしい「お願いします」のキューサインで、会場に足を運んだミノサムだけが聞くことのできる特別なステージを披露。その後のトークでは、勉強してきたという日本語で彼女自らトークを進行。「ミノサムのミナサン、お会いできて嬉しいです」とダジャレを交えると会場からは笑いが。「どうして1部ではなく2部を選んで来たのですか?」と2部公演に来たミノサムに質問するなどファンとの交流も楽しみ、「日本語をもっと頑張ります」と日本語学習に対する意気込みを語った。そして、LOCOとのコラボ曲「can't wait!」、Kid Milliとのコラボ曲「march」、pH-1とのコラボ曲「DA! DA!」のコラボ曲3曲メドレーを披露。「can't wait!」の歌詞「못참아!(我慢できない)」の部分を一緒に歌って欲しいという本人のリクエストで会場が一体となり「못참아!」のコールが。コラボ曲メドレーをエネルギッシュに歌い上げ、ミノサムたちの盛り上がりは絶頂のままQ&Aタイムに突入。「日本バラードの中で好きな曲は何か?」と言う質問に対して彼女は驚いた表情を見せ「回答は歌でお返しします。一生懸命準備したので良い思い出として残して欲しい」と答え、日本のミノサムのためにサプライズとして準備していた、1982年リリース歌手・杏里の「LastSummer Whisper」のカバーを披露し、会場を更に沸かせた。公演は終盤に入り「sunbeam」「NDGGA」、ライブではあまり披露しないという「3M」「Salang Salang」を披露。「Salang Salang」では、擬態語を歌詞のあちこちに散らばめた可愛いらしい曲調にあったポップでキュートなステージを披露し、「살랑살랑(そよそよ)」「헤롱헤롱(へろへろ)」「빙글빙글(ぐるぐる)」のリズムに合わせて体を横に揺らすミノサムの姿も見受けられた。