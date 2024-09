パク・ソジュン、8月開催の日本ファンミ＆ビハインド映像がTV初放送！東方神起 チャンミンら出演「セリの食堂」も

KNTV、KNTV801において、パク・ソジュン特集が放送される。日本で7年ぶりに開催されたファンミーティング「2024 PARK SEO JUN FANMEETING “ソジュンシ(時)”」や、ファンミーティングのビハインド番組、豪華俳優陣が総出演のバラエティ「青春MT〜Re:メンバーアゲイン〜」の放送が決定した。8月23日に東京で開催されたパク・ソジュン7年ぶりの日本ファンミーティング「2024 PARK SEO JUN FANMEETING “ソジュンシ(時)”」の模様が、11月11日(月)にTV初放送される。思い出を語ったり、これまでに出演した作品の名台詞を再現したり、ゲームコーナーでは抜群のバラエティセンスを発揮しファンの心をわし掴みに。

そして、愛のこもった歌のプレゼントも! 長年応援してくれたファンへの感謝の気持ちが詰まったファンミーティングは必見だ。ファンミーティングの放送を記念して、記者会見やリハーサルの模様などを収録したビハインドも同日に放送される。また、パク・ボゴム、パク・ソジュン、チ・チャンウクら豪華俳優陣が総出演した青春リアルバラエティ「青春MT〜Re:メンバーアゲイン〜」は、11月15日(金)よりスタートとなる。さらに、「ペントハウス」シリーズのキム・スノク脚本家ら制作陣による衝撃の復讐劇「7人の脱出」のシーズン2が11月18日(月)からスタート。新キャストとして出演するCNBLUEのイ・ジョンシンの演技にも注目が集まる。関連番組として、制作発表SP、シーズン1のダイジェストも放送される予定だ。そして、日本初放送バラエティ2番組にも期待が高まる。まずは、パク・セリ&東方神起のチャンミン&Highlightのユン・ドゥジュンが食堂をオープン。ホットな有名人を招待し料理でもてなすフードトークバラエティ「セリの食堂」は11月28日(木)から2週にわたり放送。また、魅力的で個性あふれる人々を集めてオーディションをする発掘バラエティ「ハイプボーイスカウト」は11月26日(火)にスタートする。

■番組概要

「2024 PARK SEO JUN FANMEETING “ソジュンシ(時)”」

放送日時:11月11日(月)午後8:00〜11:15 TV初放送

話数:全1話

(C)awesome.ent



「2024 PARK SEO JUN FANMEETING〜ビハインド」

放送日時:11月11日(月)午後11:15〜11:30 TV初放送

話数:全1話

(C)awesome.ent



「青春MT〜Re:メンバーアゲイン〜」

放送日時:11月15日(金)スタート 毎週(金)深夜0:20〜1:35ほか TV初放送

話数:全8話

(C)TVING Co., Ltd, All Rights Reserved.



出演者:「雲が描いた月明り」パク・ボゴム、キム・ユジョン、ジニョン、チェ・スビン、クァク・ドンヨン

「梨泰院クラス」パク・ソジュン、アン・ボヒョン、クォン・ナラ、リュ・ギョンス、イ・ジュヨン

「アンナラスマナラ−魔法の旋律−」チ・チャンウク、チェ・ソンウン、ファン・イニョプ、チ・ヘウォン、キム・ボユン



「7人の脱出 season2―リベンジ―」

放送日時:11月18日(月)スタート 毎週(月)午後8:00〜10:40(2話連続)ほか TV初放送

話数:全16話

(C)SBS



出演者:オム・ギジュン、ファン・ジョンウム、イ・ジュン、イ・ユビ、ユン・ジョンフン、イ・ジョンシン(CNBLUE)ほか



「7人の脱出 season2」制作発表SP

放送日時:11月15日(金)深夜1:35〜2:00ほか TV初放送

話数:全1話

(C)SBS



出演者:オム・ギジュン、ファン・ジョンウム、イ・ジュン、イ・ユビ、ユン・ジョンフン、チョ・ユニ、シン・ウンギョン、イ・ジョンシンほか



「セリの食堂」

放送日時:11月28日、12月5日(木)

午後10:30〜11:50ほか 日本初放送

話数:全2話

(C)SBS



出演者:パク・セリ、チャンミン(東方神起)、ユン・ドゥジュン(Highlight)ほか



「ハイプボーイスカウト」

放送日時:11月26日(火)スタート

毎週(火)午後10:30〜深夜0:00ほか 日本初放送

話数:全12話

(C)skyTV All Rights Reserved



出演者:タク・ジェフン、チャン・ドンミン、ユジョン(BBGIRLS出身)、ソヌ(THE BOYZ)ほか



