MacRumorsは9月17日(米国時間)、「Apple Pulls iPadOS 18 for M4 iPad Pro After Bricking Complaints [Updated] - MacRumors」において、M4チップを搭載した iPad Pro へのiPadOS 18アップデートが一時停止されたと報じた。アップデートを実行すると途中で失敗し、電源を入れることができなくなる可能性があるという。Apple Pulls iPadOS 18 for M4 iPad Pro After Bricking Complaints [Updated] - MacRumors

○アップデート失敗の影響MacRumorsによると、この不具合の影響を受けたユーザーは iPad Pro の電源を入れることができなくなり、デバイスの交換を余儀なくされたという。しかしながら、正常にインストールを完了できたとの報告もあり、影響は一部のデバイスに限られると推測されている。Appleはアップデートを停止したのち、MacRumorsに対し次のとおり声明を発表した。われわれは少数のデバイスに影響を与えている問題の解決に取り組むため、M4チップを搭載した iPad Pro モデル へのアップデートを一時的に削除した。○対応該当製品においてアップデートを実施済みで問題が発生していない場合は、そのまま利用可能とされる。問題が発生して電源が入らなくなった場合は、購入店またはAppleストアに問い合わせる必要がある。Appleは原因を特定して修正し、アップデートを再度リリースする予定。M4チップ搭載の iPad Pro を利用しているユーザーでアップデートをダウンロード済みの場合はアップデートをインストールせず、新しいアップデートが配信されるまで見送ることが推奨されている。